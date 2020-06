Volejbalovú kauzu Přidalová-Štrbová chce zväz riešiť novým projektom

Bratislava 19. júna (TASR) - Snahou Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) je korektne vyriešiť situáciu po odstúpení Miloša Dubovca z postu manažéra dvojice Natália Přidalová, Andrea Štrbová. Ten sa v pondelok vzdal aj funkcie viceprezidenta a člena Správnej Rady SVF za plážový volejbal ako aj predsedu Rady plážového volejbalu SVF. Ako pre web svf.sk uviedol športový riaditeľ zväzu Marek Rojko, športový úsek pripraví projekt pokračovania spoločnej činnosti dvojice so sociálnym zabezpečením a plánom činnosti, vrátane pokračovania spolupráce s trénerkou Lenkou Háječkovou.



"Na základe informácií o prechode činnosti hráčok smerom k individuálnej príprave v prechodnom období som ich osobne kontaktoval ešte v ten istý deň. V osobných rozhovoroch mi bola popísaná situácia s ich súčasným sociálnym statusom. Na základe výpadku príjmov z odmien z turnajov World Tour a zrušenia sezóny 2020 pre pandémiu koronavírusu sa hráčky rozhodli prejsť od aktívnej spoločnej činnosti k individuálnej príprave a zamestnať sa. Obe hráčky momentálne pracujú v civilnom zamestnaní a pripravujú sa individuálne. O tejto ich situácii som sa dozvedel až 15. júna a následne od samotných hráčok. V rámci kompetencií športového riaditeľa som hráčkam ponúkol okamžitú pomoc v riešení ich situácie a možnosti pokračovania spoločnej tréningovej a súťažnej činnosti. V rámci rozpočtu a zodpovednosti za reprezentácie som ponúkol hráčkam a trénerke reálny záujem o podporu a komunikáciou sme dospeli k tomu, že športový úsek pripraví projekt pokračovania spoločnej činnosti dvojice so sociálnym zabezpečením a plánom činnosti vrátane pokračovania spolupráce s trénerkou Háječkovou. Významným faktorom v celom procese je plánovaný kalendár podujatí FIVB, ktorý bude predstavený až v neskoršom termíne," informoval športový riaditeľ SVF Marek Rojko.



Na základe pripravených podmienok spolupráce, podpory a záujmu športového úseku SVF o dokončenie procesu kvalifikácie na OH sa hráčky a trénerka vyjadria, v akom čase a kedy budú pokračovať v spoločnej príprave. Podľa Rojka celá komunikácia prebehla veľmi korektne: "Hráčky, trénerka a športový riaditeľ vyjadrili záujem o čo najlepšie riešenie celej situácie. Verím, že na základe tejto korektnej a obojstrannej dohody bude môcť prísť k pokračovaniu činnosti dvojice Přidalová - Štrbová. Zároveň hráčky spoluprácu presúvajú do individuálnej prípravy a počas letných mesiacov nebudú pokračovať v spoločnej príprave. Počas vzájomnej komunikácie prebehla aj konzultácia o prípadnom štarte dvojice na finálovom turnaji M-SR v plážovom volejbale. Ich prípadná účasť bude ešte konzultovaná aj vzhľadom na pracovné vyťaženie hráčok, nepochybne by však bola významným motivačným faktorom pre nastupujúcu generáciu reprezentantiek v plážovom volejbale. Spolupráca s trénerkou L. Háječkovou bude pokračovať zatiaľ do augusta 2020 a v rámci jej zmluvy so SVF bude spolupracovať aj s mládežníckymi reprezentáciami SR v plážovom volejbale. O uvedenom stave danej situácie budeme informovať aj SOŠV a Športové centrum polície ako subjekty, ktoré sú zapojené do spoločnej podpory."