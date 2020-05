Kvalifikácia v plážovom volejbale do Tokia sa predĺži o rok

Bratislava 13. mája (TASR) - Olympijskú kvalifikáciu v plážovom volejbale predĺžili o jeden rok. O zmenách v súvislosti s prebiehajúcim cyklom kvalifikácie na OH do Tokia v stredu informovala Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB).



Olympijský rebríček sa po novom uzavrie 13. júna 2021, pôvodne to malo byť 14. júna 2020. Kvalifikačná vetva Kontinentálneho pohára sa posunula z pôvodného termínu 28. júna 2020 na 27. júna 2021.



Základné princípy kvalifikácie cez rebríček, o ktorú sa v prvom rade usilujú Slovenky Natália Přidalová a Andrea Štrbová, zostávajú bez zmeny. Páry musia absolvovať minimálne dvanásť hodnotených turnajov, ráta sa im tucet najhodnotnejších výsledkov.



Siahať sa nebude ani na doteraz rozdané miestenky. Istotu štartu v 24-člennom štartovom poli mužov aj žien majú hostiteľ Japonsko, Rusi a Kanaďanky ako šampióni MS 2019 a po dva najlepšie tímy zo septembrového turnaja olympijskej kvalifikácie v Číne. Medzi mužmi sú to Lotyši a Taliani, medzi ženami Lotyšky a Španielky.