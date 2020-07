Ludha a Nemec triumfovali v Lieskovci tretíkrát

Summer Beach Tour 2020 (MSR v plážovom volejbale) - Lieskovec pri Zvolene (kat. A):



MUŽI



Finále: Marek Ludha, Ľuboš Nemec (1.) - Patrik Pokopec, Tomáš Patúc (3.) 2:0 (12, 12)

O 3. miesto: Peter Michalovič, Matej Herich (15.) - Michal Kollár, Viktor Kociňák (4.) 2:1 (-15, 19, 13)



ŽENY



Finále: Eva Eleková, Ľubica Šipošová (2.) - Viktória Mézesová, Lesia Slezáková (4.) 2:0 (13, 14)

O 3. miesto: Lenka Vandáková, Andrea Bundzelová (3.) - Silvia Poszmiková, Dominika Nestarcová (7.) 2:1 (11, -15, 11)

Lieskovec 19. júla (TASR) - Víkendová tretia zastávka Summer Beach Tour 2020 v Lieskovci pri Zvolene priniesla celkové víťazstvá favoritov a doterajších suverénov tohtoročnej série majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale. Tretí triumf v sérii po prvenstvách v Bratislave na Patrónke a Košiciach dosiahli Marek Ludha a Ľuboš Nemec, druhý pri druhej účasti Eva Eleková a Ľubica Šipošová, ktoré minulý týždeň v Košiciach neštartovali. Tieto dvojice ešte v priebehu Tour nestratili ani set. Informovala oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie.V Lieskovci mali finálové stretnutia identické obsadenie ako na úvodnom turnaji na Patrónke. Najvyššie nasadení Ludha a Nemec si v súboji o celkový triumf poradili s Patrikom Pokopcom a Tomášom Patúcom, skúsené Eleková a Šipošová zvládli v dvoch setoch finále proti Viktórii Mézesovej a Lesii Slezákovej.Na treťom podujatí Summer Beach Tour sa predstavila aj bývalá dlhoročná beachvolejbalová reprezentantka SR Dominika Nestarcová. Trojnásobná medailistka z World Tour a semifinalistka ME 2015 (s Natáliou Dubovcovou) si zahrala súťažne prvýkrát po takmer dvojročnej materskej prestávke. V Lieskovci nastúpila s obhajkyňou titulu z vlaňajška Silviou Poszmikovou, s ktorou v auguste 2018 vybojovala v Senci bronz na finálovom turnaji majstrovstiev Slovenska.Nestarcová a Poszmiková v boji o semifinále v rámci "" zdolali víťazky z Košíc Silviu Murínovú a Kristínu Harmanovú, ale na pódium sa napokon tesne nedostali - v semifinále nestačili na Elekovú so Šipošovou a v dueli o bronz v troch setoch na Lenku Vandákovú s Andreou Bundzelovou. V mužskej kategórii si bronz odniesli Peter Michalovič a Matej Herich, v dramatickom súboji o 3. miesto zvíťazili nad Michalom Kollárom a Viktorom Kociňákom.Volejbalista roka 2019 Michalovič aj Ľuboš Nemec sa po turnaji v Lieskovci opäť vrátia - minimálne na istý čas - z piesku do haly, v pondelok ich čaká zraz národného tímu pred kontrolným letným kempom v Nitre.Séria majstrovstiev Slovenska bude pokračovať ďalšími dvoma "" turnajmi. Cez víkend 25. - 26. júla budú beachvolejbalisti bojovať o body v Košiciach, o týždeň neskôr v Skalici (1. - 2. 8.). V auguste sú ešte na programe "" turnaje v Prešove, Ružomberku a Strážskom a finálový turnaj v Bratislave na Draždiaku.