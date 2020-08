Plážový volejbal: O tituly na Draždiaku zabojuje aj desať majstrov SR

Rámcový program finálového turnaja:



SOBOTA 22. AUGUSTA



8.30 - 12.30 prvé zápasy v skupinách

12.30 - 16.15 druhé zápasy v skupinách

17.15 - 19.00 zápasy 1. kola play-off (o postup do štvrťfinále)



NEDEĽA 23. AUGUSTA



8.30 - 10.30 štvrťfinálové zápasy

10.30 - 12.30 semifinálové zápasy

12.30 - 14.30 zápasy o 3. miesto

15.00 finále žien (LIVE na RTVS :2)

15.50 finále mužov (LIVE na RTVS :2)

Bratislava 21. augusta (TASR) - Cez víkend spozná verejnosť nových majstrov a majsterky Slovenska v plážovom volejbale. Séria Summer Beach Tour 2020 vyvrcholí atraktívnym finálovým turnajom v Bratislave v areáli petržalského Beach Clubu Draždiak, informoval web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Séria s deviatimi zastávkami prešla od prvého júlového víkendu celým Slovenskom. O celkový triumf zabojuje na finálovom turnaji 16 najlepších mužských a ženských dvojíc, ktoré rozdelili podľa nasadenia do štyroch základných skupín. Hrať sa bude systémom World Tour. Každý odohrá v skupine dva zápasy, pričom v druhom kole si zmerajú sily víťazné, respektíve zdolané páry z úvodného kola. Víťazi budú bojovať o priamy postup do nedeľňajšieho štvrťfinále a zdolaní o postup do osemfinálového 1. kola play off. Od play off sa hrá vyraďovacím spôsobom až po finále.Hrať sa bude na štyroch ihriskách, pri centrálnom kurte "vyrastú" tribúny aj veľkoplošná obrazovka. V sobotu aj nedeľu sú úvodné zápasy na programe o 8.30 h. Celková dotácia je 2400 eur. Víťazné dvojice získajú po 500 eur, zdolaní finalisti 400 a bronzové dvojice 300 eur.Na zozname prihlásených je sedem hráčov a tri hráčky, ktoré už poznajú chuť domáceho titulu. Medzi mužmi majú po tri na konte Ľuboš Nemec (2017, 2018, 2019), Michal Kollár (2010, 2015, 2019) a Igor Horváth (2010, 2012, 2014), dva Patrik Pokopec (2017, 2018) a po jednom Ján Namešanský (2016), Michal Hovorka (2016) a Andrej Patúc (2009). Ľuboš Nemec bude útočiť na štvrté zlato za sebou s bývalým spoluhráčom z Prievidze Marekom Ludhom, s ktorým triumfovali na všetkých piatich turnajoch série, na ktorých štartovali. Kollár na finálovom turnaji spojí sily s Horváthom, Namešanský bude bojovať s dlhoročným spoluhráčom Hovorkom, Pokopec sa predstaví s Tomášom Patúcom a jeho brat Andrej Patúc s Mariánom Klimom. Medzi favoritov patria aj skúsení Ivan Povrazník s Pavlom Bartíkom a Marek Jány s Tomášom Halandom.Ženský turnaj okorení účasť šesťnásobnej majsterky SR Dominiky Nestarcovej (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), ktorá nastúpi s vlaňajšou šampiónkou Evou Elekovou (2019). Elekovej spoluhráčka z minuloročného víťazného finále na Draždiaku Silvia Poszmiková (2019) si tentoraz zahrá so Zuzanou Snopkovou. Na popredné priečky pomýšľajú aj turnajové jednotky Jana Šimanicová s Barborou Tokošovou, dvojky Viktória Mézesová s Lesiou Slezákovou či štvorky Kristína Harmanová so Zuzanou Reginovou.Vstup do najväčšieho beachvolejbalového areálu na Slovensku je počas celého víkendu voľný. Nedeľňajšie finálové zápasy o majstrovské tituly od 14.55 h odvysiela verejnoprávna RTVS v priamom prenose na Dvojke.