Slovenské volejbalové dvojice vypadli na ME do 20 rokov

ME do 20 rokov v plážovom volejbale - Izmir (Tur.)



1. kolo play off



ženy:

Veronika Podhradská, Karolína Majerníková (SR-31) - Melania Marcinowská, Urszula Luniová (Poľ.-10) 0:2 (-18, -17)



muži:

Oleksandr Bojko, Oleksij Bublyk (Ukr.-9) - Juraj Brilla, Lukáš Brilla (SR-19) 2:0 (14, 11)

Izmir 10. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti v plážovom volejbale do 20 rokov nepostúpili do osemfinále na ME tejto vekovej kategórie v tureckom Izmire. Veronika Podhradská s Karolínou Majerníkovou aj bratranci Juraj a Lukáš Brillovci sa s turnajom rozlúčili v sobotu po zápasoch 1. kola play off a v konečnom poradí obsadili zhodne 17. miesto.Podhradská a Majerníková nasadené ako číslo 31 nestačili po postupe zo skupiny v 1. kole vyraďovačky na poľské turnajové desiatky Melaniu Marcinowskú a Urszulu Luniovú, ktorým podľahli v dvoch setoch 0:2 (-18, -17). Zverenky Michaely Cibulovej v štyroch zápasoch na šampionáte vybojovali dve výhry a dvakrát prehrali - v skupine zdolali Estónky a Litovčanky a podľahli Holanďankám.Bratranci Brillovci ako turnajové devätnástky čelili v súboji o postup do osemfinále ukrajinským deviatkam pavúka Oleksandrovi Bojkovi a Oleksijovi Bublykovi, s ktorými prehrali v dvoch setoch 0:2 (-14, -11). Do play off posunula zverencov Miroslava Andrássyho výhra nad domácimi Turkami, predtým v skupine nestačili na Maďarov a Nemcov. Informoval o tom portál Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).