SR organizuje Pohár národov v plážovom volejbale, Rojko: Špeciálne

Bratislava 25. mája (TASR) - Slovenská volejbalová federácia (SVF) prvýkrát v histórii zorganizuje turnaj Pohára národov (Nations cup) v plážovom volejbale. Podujatie bude zároveň predkolom olympijskej kvalifikácie pre OH 2024 v Paríži. V areáli Beach Clubu Draždiak v Bratislave sa počas víkendu (27.-28. mája) predstaví tím Slovenska zložený z dvoch ženských dvojíc.



"Som rád, pretože táto akcia je výnimočná. Úroveň tohto podujatia, ktorý je zároveň kvalifikáciou na OH sme ešte medzinárodne neorganizovali na Slovensku. Mechanizmus pridelenia organizácie v plážovom volejbale má rôzne formy. Po prihlásení mužov a žien sa urobil žreb, ktorý spôsobil, že v našej skupine nebol pridelený organizátor. Európska konfederácia nám oznámila, že to budeme my. Nepočítali sme s tým, no vytvorili sme všetky finančné a organizačné podmienky, aby mal turnaj svoju kvalitu a úroveň," priblížil prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko.



Slovensko bude reprezentovať Ľubica Šipošová s Martinou Tereňovou a Andrea Bundzelová s Lesiou Slezákovou. Ich súperkami v B-skupine budú tímy zo Švajčiarska, Litvy, Ukrajiny a Rumunska. Každé stretnutie medzi krajinami sa hrá na dva víťazné duely, v prípade nerozhodného stavu sa tretí zápas hrá na "zlatý set". Nedeľňajšie zápasy prinesie v priamom prenose televízia JOJ Šport. Do finálovej kvalifikácie o postup na OH 2024 postupuje len víťaz turnaja.



"Konečne nemusíme cestovať za takými podujatiami ďaleko do zahraničia. Budem rada, keď príde, čo najviac fanúšikov. My budeme bojovať, aby sme uhrali, čo najlepšie výsledky. Stretli sme sa s časťou Ukrajiniek, tréningovo sme ich dokázali zdolať, tak hádam sa to podarí aj v zápase," povedala Šipošová, ktorá s Tereňovou vyhrali národnú kvalifikáciu piatich tímov. "Cítime sa pred zápasmi dobre a tešíme sa, že sa môžeme zúčastniť na tomto podujatí. Pre mňa to znamená veľmi veľa, keďže môžem hrať na prvom turnaji, ktorý organizuje Slovensko. Verím, že predvedieme sympatický výkon a uvidíme na čo to bude stačiť," dodala Tereňová.



Na podujatie na Slovensku sa teší aj druhý pár. "Všetky sme z Bratislavy, takže každú z nás prídu podporiť známi. Sme veľká komunita. Poznáme sa aj všetci, čo sem chodia len na tréningy. Tešia sa a prídu nás podporiť," uviedla Bundzelová, ktorú doplnila Slezáková: "Budem tu mať asi celú rodinu a veľmi veľa známych. Našou veľkou výhodou je, že hráme na Draždiaku a nie sme favoritky. Výkon by mal byť uvoľnenejší."



Trénerom našich dvojíc bude Miloš Dubovec, podľa ktorého bude prínosom každý výborne odohratý set alebo zápas: "Na príprave som sa veľmi nepodieľal. Každopádne je perfektné, že sa takýto turnaj organizuje na Slovensku. Bude to obrovský prínos aj pre dievčatá, ktoré si môžu vyskúšať zápasy s tímami aj zo svetovej triedy. Súperov poznám, okrem párov z Rumunska. Ostatné družstvá hrajú desať rokov európske súťaže, čiže my sme inde. Švajčiarske jednotky sú mladý tím, párkrát sa dostali aj do semifinále na podujatiach."



Podľa Rojka konfrontácia ukáže ako je na tom Slovensko v porovnaní s inými krajinami: "Náš plán je v budúcnosti organizovať aj nejaké podujatie série. Medzinárodná konfrontácia je cesta, treba na to finančné prostriedky. Plážový volejbal je olympijský šport a potrebujeme mu dať adekvátnu váhu."







Prezident SVF prezradil, že náklad na toto podujatie je okolo 30-tisíc eur: "Je veľmi finančne náročné organizovať takéto podujatie. Som prezident federácie a aj člen olympijského výboru vo výkonnom výbore. Kontaktoval som všetky štátne organizácie, nikto nás však nepodporil, aj keď niektoré veci sú ešte rozrobené. Zohnali sme na to súkromné zdroje. Verím však, že sa to v budúcnosti zmení."



Muži pocestujú do Nórska, kde sa v meste Lillesand (6.-8. júna) budú konfrontovať okrem domácich hráčov aj s Estóncami, Angličanmi a Bulharmi. Za Slovensko nastúpia Ľuboš Nemec s Marekom Jánym a Martin Petro s Kamilom Pavlinským. Trénerom dvojíc bude Martin Suja.