V Skalici odštartuje Summer Beach Tour

KALENDÁR SUMMER BEACH TOUR 2021



JÚN 19. - 20. 6.: Skalica (2*) 26. - 27. 6.: Strážske (2*)



JÚL 3. - 4. 7.: Košice (2*) 10. - 11. 7.: Ružomberok (3*) 17. - 18. 7.: Lieskovec pri Zvolene (2*) 24. - 25. 7.: Košice (3*) 31. 7. - 1. 8.: Bratislava-Patrónka (3*)



AUGUST 7. - 8. 8.: Prešov (2*) 14. - 15. 8.: Bratislava-Eurovea (finálový turnaj) /vedľajšie ihriská na Patrónke/

Bratislava 17. júna (TASR) - Prvou zastávkou tohtoročnej série majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale Summer Beach Tour 2021, ktorá vyvrcholí v polovici augusta veľkým finále v Bratislave pri Eurovei, je víkendový dvojhviezdičkový turnaj v Skalici.Úvodné podujatie, ktoré odštartuje v piatok popoludní kvalifikáciou, ponúkne súboje prakticky kompletnej domácej beachvolejbalovej špičky. Nebudú chýbať úradujúci slovenskí šampióni Marek Ludha s Ľubošom Nemcom a Jana Šimanicová s Barborou Tokošovou, ktorí vstúpia do turnaja ako najvyššie nasadené páry.Turnajovými dvojkami sú vlaňajší vicemajstri Patrik Pokopec s Tomášom Patúcom, respektíve Viktória Mézesová s Lesiou Slezákovou, nasadenými trojkami skúsení Pavel Bartík s Ivanom Povrazníkom a Ľubica Šipošová s Evou Elekovou a štvorkami Tomáš Halanda s Marekom Jánym a Zuzana Reginová s Kristínou Harmanovou.V Skalici sa ako držitelia voľnej karty a nasadené deviatky predstavia aj haloví reprezentanti Jakub Ihnát s úradujúcim a dvojnásobným Volejbalistom roka Petrom Michalovičom či trojnásobní majstri Slovenska Michal Kollár (s Mariánom Klimom) a Igor Horváth (s Viktorom Kociňákom).V kvalifikácii budú v hre po štyri miestenky do 16-člennej hlavnej súťaže, o postup do main draw bude bojovať 14 mužských a 11 ženských dvojíc. Hrať sa bude systémom dvojitej eliminácie. Najlepšie štyri tímy konečného poradia v oboch kategóriách si rozdelia po 300 eur.Tohtoročný šampionát má deväť zastávok po celom Slovensku, každý týždeň sa odohrá jeden turnaj. Po podujatí v Skalici budú nasledovať turnaje v Strážskom, Košiciach, Ružomberku, Lieskovci pri Zvolene, opäť v Košiciach, v Bratislave na Patrónke, Prešove a veľké finále v Bratislave s centrálnym kurtom pri Eurovei a vedľajšímí ihriskami na Patrónke.