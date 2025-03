Plekanec sa vrátil do Kladna, bude športovým riaditeľom klubu

Kladno 3. marca (TASR) - Bývalý český hokejový reprezentant Tomáš Plekanec sa stal novým športovým riaditeľom klubu Rytíři Kladno. Spoločne so športovým manažérom Jiřím Burgerom a menšinovým vlastníkom Jaromírom Jágrom bude mať na starosti tvorbu kádra A-tímu.



Plekanec, súčasný asistent trénera českej reprezentácie, ukončil minulú sezónu v drese Kladna svoju bohatú hráčsku kariéru, teraz sa do klubu vracia. Niekdajšieho útočníka Montrealu či Toronta si do manažmentu vyhliadol väčšinový vlastník "rytierov" Tomáš Drastil. "S Tomášom Plekancom sme viedli dlhé diskusie a názorovo sme si sadli. Veľmi ma teší, že moju pracovnú ponuku prijal," citoval portál sport.cz Drastila. Podľa neho je cieľom vrátiť kladniansky hokej na úroveň, ktorá mu historicky patrí a bojovať v extralige o vyššie pozície.



Štyridsaťdvaročný Plekanec nad možnosťou vrátiť sa do materského klubu príliš dlho nerozmýšľal. "Po konci hráčskej kariéry som Rytierov stále sledoval a držal im palce. Rád by som videl náš tím hrať hore a budem sa snažiť pomôcť kladnianskemu hokeju zasa k nejakému úspechu. Je skvelé byť späť v klube," vyznal sa bývalý center so 1001 štartmi v NHL. Jágr nedávno odovzdal väčšinový podiel v klube podnikateľovi Drastilovi, stále však neprezradil, či bude v ďalšej sezóne pokračovať v tíme aj ako hráč.