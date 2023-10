Plekanec ukončil pre zdravotné ťažkosti kariéru

Kladno 28. októbra (TASR) - Dlhoročný český hokejový reprezentant Tomáš Plekanec ukončil športovú kariéru. Dôvodom sú zdravotné ťažkosti, pre ktoré nedokázal dokončiť prebiehajúcu sezónu v Kladne. Počas svojej úspešnej kariéry odohral vyše tisíc zápasov v zámorskej NHL a získal tri medaily na MS.



"Zo zdravotných dôvodov som sa rozhodol ukončiť ročník a aj celú moju kariéru. Myslel som si, že mi niekoľko týždňov odpočinku pomôže, aby som sa mohol vrátiť na ľad a zabojovať o play off. Žiaľ, realita je trochu iná. Veľmi rád by som pomohol, ale bol by pre mňa príliš veľký risk pokračovať ďalej," uviedol 40-ročný útočník na sociálnej sieti klubu.



Plekanec počas svojej kariéry odohral 1001 zápasov v základnej časti zámorskej NHL so ziskom 608 bodov (233+375), v play off pridal 94 duelov a 53 bodov (18+35). S českou reprezentáciou získal striebro na MS 2006 v Lotyšsku a bronz na MS 2011 na Slovensku. Bronz zopakoval aj o rok neskôr na šampionáte vo Fínsku a Švédsku. Okrem toho sa zúčastnil aj mna dvoch ZOH. V sezóne 2000/01 získal zlato na juniorskom svetovom šampionáte.



Po návrate zo zámoria pôsobil v extraligovej Komete Brno. Odtiaľ zamieril do Kladna, ktorému pomohol k návratu medzi elitu. V aktuálnej sezóne odohral deväť zápasov, v ktorých zaznamenal štyri body (1+4). Informoval o tom portál isport.cz.