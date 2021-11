Plíšková po ďalšom skalpe Muguruzovej: Mám veľkú radosť

MS WTA Tour v Guadalajare

Guadalajara 11. novembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková má za sebou úspešný vstup do MS WTA Tour v mexickej Guadalajare. V stredajšom úvodnom zápase na turnaji majsteriek zvíťazila v skupine Teotihuacán nad Španielkou Garbine Muguruzovou 4:6, 6:2, 7:6 (6). V jedenástom vzájomnom súboji sa zrodilo už deviate víťazstvo Plíškovej nad dvojnásobnou grandslamovou šampiónkou.citovala agentúra AFP Plíškovú, ktorá štartuje na MS WTA Tour piatykrát v kariére. V rokoch 2018 a 2019 to dotiahla do semifinále, vlani sa turnaj pre pandémiu koronavírusu nekonal.V druhom zápase skupiny Estónka Anett Kontaveitová ako ôsma nasadená zvíťazila nad turnajovou dvojkou Barborou Krejčíkovou z Česka 6:3 a 6:4. Víťazka Roland Garros Krejčíková hrá na turnaji prvýkrát vo dvojhre, celkovo už tretíkrát. V prvom sete sa jej nedarilo podľa predstáv a prehrala ho po polhodine 3:6. O podanie prišla vo štvrtom geme a počas prvého dejstva si nevybojovala ani jeden brejkbal. Estónka potvrdila dobrú formu, keď v októbri vyhrala turnaje v Kluži a Moskve, aj v druhom sete. Hneď v jeho prvej hre súperke vzala servis a zápas dotiahla do víťazného konca. Pri svojom debute na tomto turnaji tak hneď dokázala získať prvé víťazstvo. Bol to prvý vzájomný duel oboch protagonistiek.