< sekcia Šport
Plný počet bodov a Sokoli na čele tabuľky
Najlepšia pozvánka na duel s Luxemburskom v Trnave.
Autor OTS
Bratislava 1. októbra (OTS) - (SFZ) – Slovenská futbalová reprezentácia vstúpila do kvalifikácie o postup na MS 2026 impozantným víťazstvom 2:0 nad Nemeckom a tri body vydolovala aj v Luxembursku po výhre 1:0. Pred októbrovými duelmi je tak na čele kvalifikačnej skupiny A s plným bodovým ziskom. V októbrovom asociačnom termíne sa predstaví najskôr v Belfaste (v piatok 10. októbra), a o tri dni neskôr (v pondelok 13. októbra) nastúpi v Trnave proti Luxembursku. Tím trénera Calzonu sa bude aj tentoraz spoliehať na divácku podporu, ako tomu bolo v zápase proti Nemecku. Futbalové Slovensko čaká ďalší veľký sviatok.
Sokoli prepisovali históriu
Stalo sa tak veľa a zároveň skoro nič. Záleží od uhla pohľadu. Poďme po poriadku. Slováci na štarte kvalifikácie, takmer na deň po dvadsiatich rokoch, zdolali v Bratislave Nemecko a to dokonca rovnakým výsledkom 2:0. Tím trénera Calzonu šokoval Európu, papierové postupové predpoklady roztrhal hneď na začiatku kvalifikácie na franforce a futbalovú verejnosť nadchol hrou i výsledkom.
Doteraz vedú fanúšikovia polemiky, či to bol ten najlepší výkon Slovákov v doterajšej histórii. Niektorí tvrdia, že vyradiť úradujúcich majstrov sveta Talianov priamo na záverečnom turnaji MS v roku 2010 je viac, ďalší prízvukujú, že Španieli disponovali v roku 2014 oveľa kvalitnejším kádrom v porovnaní s tým súčasným nemeckým a víťazstvo 2:1 v Žiline, v kvalifikácii o postup na ME 2016, má teda väčší lesk. A mnohí tvrdia, že to čo predviedli Calzonovci v dueli proti Nemecku, bolo to najlepšie, čo kedy Slováci ukázali na medzinárodnej scéne.
Každému nech je po vôli, pri srdci hrejú všetky víťazstvá, no jeden štatistický údaj patrí medzi prelomové. Nemci majú doteraz v rámci kvalifikačných zápasov o postup na MS na konte odohraných 105 zápasov a doteraz prehrali na pôde súperov jeden jediný. Áno, práve ten v Bratislave! Znie to neuveriteľne a aj teraz je príjemné nechať sa unášať spomienkami na Hanckov a Strelcov exportný gól, no zároveň platí, že sme len na začiatku kvalifikácie o postup na budúcoročný mundial.
Umenie víťaziť
Stará futbalová pravda hovorí, že jedna výhra – ani tá nad svetovým gigantom – ešte nikdy nikoho na svetový šampionát neposunula. Tréner Calzona hneď po zápase prízvukoval, že v Luxembursku nás čaká stretnutie, za ktoré sa udeľujú rovnaké tri body ako proti Nemecku. A mal pravdu.
Jeho tím sa v Luxemburgu nadrel, k víťazstvu mali bližšie domáci. Ale tiež platí, že na konci svietilo na ukazovateli skóre 1:0 pre Slovensko. Hovorí sa, že veľké mužstvá vedia vyhrávať aj zápasy, v ktorých im to nejde, a zdá sa, že toto majstrovstvo si postupne osvojujú aj zverenci talianskeho kormidelníka. Na Islande sme vyhrali 2:1 po neuveriteľnom góle Suslova, v Lichtenštajnsku 1:0 po góle Vavra, v Luxembursku sme zvíťazili 1:0 po góle Dávida Ďuriša v 77. minúte, cennú výhru 1:0 nad Belgickom si Slovensko pripísalo na ME 2024 a naposledy sme opäť uspeli v Luxemburgu po „last minute“ góle Tomáša Riga. Neraz bol súper lepší, ale vôľa, odhodlanie a spomínané futbalové šťastie, úradovalo v náš prospech. A to nie je náhoda.
Bude sa v Trnave lámať postupový chlieb?
Môže, aj nemusí. Veľa bude záležať od duelu v Belfaste na pôde Severného Írska. Ak by náš tím na Britských ostrovoch uspel, v Trnave by sme proti Luxembursku hrali o pozíciu lídra skupiny a top východiskovú pozíciu pred veľkým novembrovým finále. V prípade víťazstva by sme ešte šampanské neotvárali, dokonca s veľkou pravdepodobnosťou by sme nehovorili ani o postupovom mečbale, ale tromfy a tie najlepšie karty by sme v rukách naďalej držali my.
Ak by sme v Belfaste neuspeli, javí sa byť duel v Trnave ešte dôležitejší. Po skvelom štarte by sme triumfom nad Luxemburskom zostali v hre o priamy postup, aj keď v menej výhodnej pozícii. Bez ohľadu na to, čo bolo a na to, čo v novembri príde, pri všetkej úcte k súperovi – reprezentačný výber, ktorý sa chce predstaviť na budúcoročnom svetovom šampionáte, musí doma s Luxemburskom uspieť.
„Veľký výsledok zavíta vždy tam, kde sa spája chcenie, entuziazmus, viera v úspech a odhodlanie odovzdať maximum. S fanúšikmi na tribúnach môžeme zdolávať aj najúspešnejšie svetové tímy, čoho dôkazom je triumf nad Nemeckom,“ povedal marketingový riaditeľ SFZ Lukáš Donoval a k duelu s Luxemburskom dodal: „Hráme o tri body, hráme o postup na svetový šampionát. Fanúšikovia, budeme vďační za vašu podporu. Príďte, pomôžte, buďte súčasťou nášho príbehu a užite si ďalší nezabudnuteľný večer.“
Pozor na Luxembursko
Znie to zvláštne a niekomu sa môže javiť dvihnutý prst nad reprezentačným výberom, ktorý nikdy nepostúpil na vrcholné podujatie, zbytočný. No nenechajme sa pomýliť. Stále sa lepšiaca partia futbalistov z Luxemburského veľkovojvodstva síce v ostatných troch stretnutiach proti našim hráčom ani raz neskórovala, ale v prvom kvalifikačnom zápase o postup na ME 2024 v Trnave nám ukradla body po remíze 0:0 a v nasledujúcich dvoch vzájomných stretnutiach na pôde súpera stáli, okrem Dúbravku v bráne, pri Slovákoch aj všetci svätí pri dvoch výhrach 1:0
V mužstve ambiciózneho trénera Jeffa Strassera síce nenájdete Ronalda ani Mbappého, no káder je zložený výlučne z legionárov. Luxemburčania v ostatných štyroch kvalifikáciách získali viac bodov než ich predchodcovia za predošlých osem desaťročí dokopy. Futbalovo krajina napreduje a súboj v Trnave sľubuje kvalitný futbal – verme, že so šťastným koncom pre naše mužstvo. Kvalifikačný zápas Slovensko – Luxembursko je na programe už v pondelok (13. októbra 2025) o 20:45 na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Vstupenky sú k dispozícii.
Sokoli prepisovali históriu
Stalo sa tak veľa a zároveň skoro nič. Záleží od uhla pohľadu. Poďme po poriadku. Slováci na štarte kvalifikácie, takmer na deň po dvadsiatich rokoch, zdolali v Bratislave Nemecko a to dokonca rovnakým výsledkom 2:0. Tím trénera Calzonu šokoval Európu, papierové postupové predpoklady roztrhal hneď na začiatku kvalifikácie na franforce a futbalovú verejnosť nadchol hrou i výsledkom.
Doteraz vedú fanúšikovia polemiky, či to bol ten najlepší výkon Slovákov v doterajšej histórii. Niektorí tvrdia, že vyradiť úradujúcich majstrov sveta Talianov priamo na záverečnom turnaji MS v roku 2010 je viac, ďalší prízvukujú, že Španieli disponovali v roku 2014 oveľa kvalitnejším kádrom v porovnaní s tým súčasným nemeckým a víťazstvo 2:1 v Žiline, v kvalifikácii o postup na ME 2016, má teda väčší lesk. A mnohí tvrdia, že to čo predviedli Calzonovci v dueli proti Nemecku, bolo to najlepšie, čo kedy Slováci ukázali na medzinárodnej scéne.
Každému nech je po vôli, pri srdci hrejú všetky víťazstvá, no jeden štatistický údaj patrí medzi prelomové. Nemci majú doteraz v rámci kvalifikačných zápasov o postup na MS na konte odohraných 105 zápasov a doteraz prehrali na pôde súperov jeden jediný. Áno, práve ten v Bratislave! Znie to neuveriteľne a aj teraz je príjemné nechať sa unášať spomienkami na Hanckov a Strelcov exportný gól, no zároveň platí, že sme len na začiatku kvalifikácie o postup na budúcoročný mundial.
Umenie víťaziť
Stará futbalová pravda hovorí, že jedna výhra – ani tá nad svetovým gigantom – ešte nikdy nikoho na svetový šampionát neposunula. Tréner Calzona hneď po zápase prízvukoval, že v Luxembursku nás čaká stretnutie, za ktoré sa udeľujú rovnaké tri body ako proti Nemecku. A mal pravdu.
Jeho tím sa v Luxemburgu nadrel, k víťazstvu mali bližšie domáci. Ale tiež platí, že na konci svietilo na ukazovateli skóre 1:0 pre Slovensko. Hovorí sa, že veľké mužstvá vedia vyhrávať aj zápasy, v ktorých im to nejde, a zdá sa, že toto majstrovstvo si postupne osvojujú aj zverenci talianskeho kormidelníka. Na Islande sme vyhrali 2:1 po neuveriteľnom góle Suslova, v Lichtenštajnsku 1:0 po góle Vavra, v Luxembursku sme zvíťazili 1:0 po góle Dávida Ďuriša v 77. minúte, cennú výhru 1:0 nad Belgickom si Slovensko pripísalo na ME 2024 a naposledy sme opäť uspeli v Luxemburgu po „last minute“ góle Tomáša Riga. Neraz bol súper lepší, ale vôľa, odhodlanie a spomínané futbalové šťastie, úradovalo v náš prospech. A to nie je náhoda.
Bude sa v Trnave lámať postupový chlieb?
Môže, aj nemusí. Veľa bude záležať od duelu v Belfaste na pôde Severného Írska. Ak by náš tím na Britských ostrovoch uspel, v Trnave by sme proti Luxembursku hrali o pozíciu lídra skupiny a top východiskovú pozíciu pred veľkým novembrovým finále. V prípade víťazstva by sme ešte šampanské neotvárali, dokonca s veľkou pravdepodobnosťou by sme nehovorili ani o postupovom mečbale, ale tromfy a tie najlepšie karty by sme v rukách naďalej držali my.
Ak by sme v Belfaste neuspeli, javí sa byť duel v Trnave ešte dôležitejší. Po skvelom štarte by sme triumfom nad Luxemburskom zostali v hre o priamy postup, aj keď v menej výhodnej pozícii. Bez ohľadu na to, čo bolo a na to, čo v novembri príde, pri všetkej úcte k súperovi – reprezentačný výber, ktorý sa chce predstaviť na budúcoročnom svetovom šampionáte, musí doma s Luxemburskom uspieť.
„Veľký výsledok zavíta vždy tam, kde sa spája chcenie, entuziazmus, viera v úspech a odhodlanie odovzdať maximum. S fanúšikmi na tribúnach môžeme zdolávať aj najúspešnejšie svetové tímy, čoho dôkazom je triumf nad Nemeckom,“ povedal marketingový riaditeľ SFZ Lukáš Donoval a k duelu s Luxemburskom dodal: „Hráme o tri body, hráme o postup na svetový šampionát. Fanúšikovia, budeme vďační za vašu podporu. Príďte, pomôžte, buďte súčasťou nášho príbehu a užite si ďalší nezabudnuteľný večer.“
Pozor na Luxembursko
Znie to zvláštne a niekomu sa môže javiť dvihnutý prst nad reprezentačným výberom, ktorý nikdy nepostúpil na vrcholné podujatie, zbytočný. No nenechajme sa pomýliť. Stále sa lepšiaca partia futbalistov z Luxemburského veľkovojvodstva síce v ostatných troch stretnutiach proti našim hráčom ani raz neskórovala, ale v prvom kvalifikačnom zápase o postup na ME 2024 v Trnave nám ukradla body po remíze 0:0 a v nasledujúcich dvoch vzájomných stretnutiach na pôde súpera stáli, okrem Dúbravku v bráne, pri Slovákoch aj všetci svätí pri dvoch výhrach 1:0
V mužstve ambiciózneho trénera Jeffa Strassera síce nenájdete Ronalda ani Mbappého, no káder je zložený výlučne z legionárov. Luxemburčania v ostatných štyroch kvalifikáciách získali viac bodov než ich predchodcovia za predošlých osem desaťročí dokopy. Futbalovo krajina napreduje a súboj v Trnave sľubuje kvalitný futbal – verme, že so šťastným koncom pre naše mužstvo. Kvalifikačný zápas Slovensko – Luxembursko je na programe už v pondelok (13. októbra 2025) o 20:45 na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Vstupenky sú k dispozícii.