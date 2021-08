Plochodrážnik Vaculík je po operácii, verí, že sa čoskoro vráti

Banská Bystrica 9. augusta (TASR) - Slovenský pretekár na plochej dráhe Martin Vaculík absolvoval v nedeľu operáciu kľúčnej kosti po tom, ako mal nehodu v tretej jazde sobotňajších pretekov v Lubline.



"Operácia prebehla v poriadku. Spravím všetko pre to, aby som sa vrátil na dráhu," odkázal cez sociálne siete.



Vaculík obsadil v piatkových pretekoch 12. miesto, za ktoré získal 5 bodov. Sobotné sa pre neho skončili predčasne, no stihol v nich získať 6 bodov za 11. miesto. Priebežne je na 10. mieste so 45 bodmi. Zranenie a s ním súvisiaca rekonvalescencia ho však niekoľko dní nepustia na motorku. "Ďakujem všetkým za správy a podporu, ktorú som dostal. Verím, že všetko bude v poriadku a čoskoro sa uvidíme," uviedol 31-ročný pretekár.