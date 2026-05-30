Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Šport

Plochodrážnik Vaculík nezískal miestenku do súťaže SGP Challenge

.
Slovenský motocyklový plochodrážny jazdec Martin Vaculík počas rozhovoru 16. mája 2024 v Ostrave. Foto: TASR - Michal Runák

Triumfoval Brit Robert Lambert pred Austrálčanom Jaimonom Lidseyom a Lotyšom Andžejsom Lebedevsom.

Autor TASR
Žarnovica 30. mája (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík si nevybojoval miestenku do súťaže SGP Challenge. V sobotnej kvalifikácii obsadil v Žarnovici konečné 7. miesto. Najlepších päť jazdcov sa prebojovalo do júlových pretekov v talianskom Teranzane, odkiaľ iba najlepší štyria postúpia do budúcoročného seriálu majstrovstiev sveta Grand Prix.

Triumfoval Brit Robert Lambert pred Austrálčanom Jaimonom Lidseyom a Lotyšom Andžejsom Lebedevsom. Postupovú päťku doplnili Kacper Woryna z Poľska a Dán Michel Jepsen Jensen. Lambert, Woryna, Jensen a aj Lebedevs sú súčasťou aktuálneho ročníka Speedway Grand Prix.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta