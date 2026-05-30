Plochodrážnik Vaculík nezískal miestenku do súťaže SGP Challenge
Triumfoval Brit Robert Lambert pred Austrálčanom Jaimonom Lidseyom a Lotyšom Andžejsom Lebedevsom.
Autor TASR
Žarnovica 30. mája (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík si nevybojoval miestenku do súťaže SGP Challenge. V sobotnej kvalifikácii obsadil v Žarnovici konečné 7. miesto. Najlepších päť jazdcov sa prebojovalo do júlových pretekov v talianskom Teranzane, odkiaľ iba najlepší štyria postúpia do budúcoročného seriálu majstrovstiev sveta Grand Prix.
Triumfoval Brit Robert Lambert pred Austrálčanom Jaimonom Lidseyom a Lotyšom Andžejsom Lebedevsom. Postupovú päťku doplnili Kacper Woryna z Poľska a Dán Michel Jepsen Jensen. Lambert, Woryna, Jensen a aj Lebedevs sú súčasťou aktuálneho ročníka Speedway Grand Prix.
