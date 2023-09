Plochodrážnik Vaculík skončil v Dánsku na 9. mieste

Grand Prix v dánskom Vojense - 9. kolo seriálu MS:



1. Leon Madsen (Dán) 20, 2. Fredrik Lindgren (Švéd.) 18, 3. Jack Holder (Austr.) 16, 4. Robert Lambert 14, 5. Daniel Bewley (obaja V. Brit.) 12, 6. Mikkel Michelsen (Dán.) 11,... 9. Martin VACULÍK (SR) 8

Priebežné poradie (po 9 z 10 pretekov):



1. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 138 bodov, 2. Lindgren 132, 3. VACULÍK 113, 4. Holder 113, 5. Bewley 98, 6. Lambert 97

Vojens 16. septembra (TASR) - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil 9. priečku na podujatí Speedway Grand Prix v dánskom Vojense, ktoré je súčasťou seriálu MS. Nenadviazal tak na predchádzajúci úspech z Cardiffe, kde dokázal triumfovať.Vaculík získal v piatich jazdách šesť bodov, čo na postup do semifinále medzi najlepšiu osmičku nestačilo a skončil prvý pod čiarou. Celkovo si pripísal 8 bodov do celkového hodnotenia a udržal si tretiu priečku, no bodovo sa už na neho dotiahol Austrálčan Jack Holder, ktorý skončil vo finále tretí. Triumf si pred domácimi divákmi vybojoval Leon Madsen.Súťaž poznačila diskvalifikácia suverénneho lídra celkového poradia Bartosza Zmarzlika, ktorý nastúpil na kvalifikáciu v neschválenej kombinéze. Boje o celkový triumf sa tak vyrovnali, Poliak má na čele náskok už iba šesť bodov pred Švédom Fredrikom Lindgrenom, ktorý vo Vojense obsadil 2. priečku. Do konca tohtoročného šampionátu ostávajú už iba preteky v poľskej Toruni 30. septembra.