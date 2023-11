Plutnara z Karlových Varov vyšetrujú za uhryznutie súpera

Praha 4. novembra (TASR) - Český hokejista Michal Plutnar z tímu HC Energie Karlove Vary čelí vyšetrovaniu disciplinárnej komisie za piatkový "zákrok" na Jana Piskáčka. V ligovom zápase proti Plzni (2:3 po predĺžení) mal súpera pohrýzť do ruky.



K incidentu došlo v druhej tretine, rozhodcovia Antonín Jeřábek a Jiří Ondráček si však nič nevšimli, a tak Plutnar pokračoval v hre. Ak by situáciu zaznamenali, podľa pravidiel by to bol pre Plutnara v zápase koniec. Po stretnutí bola na sociálnych sieťach zverejnená fotografia Piskáčkovej ruky, na ktorej sa vytvorila modrina. Informácie priniesol portál iDNES.cz.