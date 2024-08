Plzeň chce uspieť proti Hearts, Koubek: Dôležitý zápas

prvé zápasy play off EL:



štvrtok 22. augusta:



19.00 LASK Linz - FCSB



19.00 FK Molde - IF Elfsborg



19.00 Viktoria Plzeň - Heart of Midlothian



19.00 RFS Riga - APOEL Nikózia



19.30 PAOK Solún - Shamrock Rovers



20.00 Ludogorec Razgrad - Petrocub Hincesti



20.00 Maccabi Tel Aviv - TSC Bačka Topola



20.30 FC Lugano - Besiktas Istanbul



20.45 Dinamo Minsk - Anderlecht Brusel



20.45 Jagiellonia Bialystok - Ajax Amsterdam



21.00 Ferencváros Budapešť - Borac Banja Luka



21.30 Sporting Braga - Rapid Viedeň

Bratislava 21. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň chcú zdolať v úvodnom zápase play off Európskej ligy (EL) škótsky Heart of Midlothian a priblížiť sa k postupu do hlavnej fázy súťaže. K oporám českého tímu by mali patriť aj slovenský brankár Marián Tvrdoň a krídelník Erik Jirka.Tréner Miroslav Koubek očakáva ťažký duel proti kvalitnému súperovi. "," uviedol kormidelník, ktorý po nedeľňajšom víťaznom stretnutí (3:0) na ihrisku Dynama České Budějovice vyzdvihol hlavne Tvrdoňa. "." Tridsaťročný slovenský brankár nastúpil v uplynulých piatich dueloch a inkasoval len raz.V drese Plzne má formu aj slovenský reprezentant Jirka, ktorý rovnako ako proti Karvinej premenil pokutový kop. Zároveň prihral na gól Caduovi. "," uviedol Koubek pre klubový web.Štvrtkový program prináša všetkých dvanásť duelov, pričom každý zdolaný tím má istotu účasti v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Cyperský zástupca APOEL Nikózia, ktorý vypadol v 3. predkole Ligy majstrov so Slovanom Bratislava, nastúpi na pôde lotyšského klubu RFS Riga. Holandské mužstvo Ajax Amsterdam vyzve v úlohe favorita poľský tím Jagiellonia Bialystok.