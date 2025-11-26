Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Plzeň deklasovala Vítkovice 7:0, Holešinský s asistenciou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Asistenciu pri úvodnom zásahu si pripísal slovenský útočník Adrián Holešinský, pre ktorého to bol deviaty bod v sezóne.

TASR
Praha 26. novembra (TASR) - Hokejisti HC Škoda Plzeň deklasovali v stredajšom domácom zápase 26. kola českej extraligy HC Vítkovice Ridera 7:0, keď už po prvej tretine vyhrávali o päť gólov. Asistenciu pri úvodnom zásahu si pripísal slovenský útočník Adrián Holešinský, pre ktorého to bol deviaty bod v sezóne (2+7). Plzeň sa vďaka triumfu posunula na tretie miesto tabuľky.



Česká extraliga - 26. kolo:

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 7:0 (5:0, 1:0, 1:0)

Góly: 9. Měchura (HOLEŠINSKÝ), 13. Simon, 14. Teplý, 15. Zámorský, 18. Merežko, 30. Lalancette, 50. Merežko
