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Plzeň dostala za správanie fanúšikov pokutu a podmienečný trest
Plzeň na začiatku novembra zvíťazila v Lilleströme 1:0 a v 4. kole ligovej fázy EL si pripísala prvé body do tabuľky.
Autor TASR
Nyon 18. novembra (TASR) - Český futbalový klub Viktoria Plzeň dostal pokutu 30.000 eur za nevhodné správanie svojich fanúšikov v zápase Európskej ligy na pôde Lilleströmu. Disciplinárna komisia Európskej futbalovej únie (UEFA) ho potrestala za rasistické či diskriminačné prejavy časti priaznivcov.
UEFA zároveň informovala, že Viktoria má podmienečne zníženú kvótu na vstupenky pre jeden zápas na ihrisku súpera v európskych pohárových súťažiach. Táto časť trestu vstúpi do platnosti vtedy, ak by sa fanúšikovia Plzne počas nasledujúcich dvoch rokov dopustili v súťažiach UEFA ďalších previnení. UEFA to oznámila v stredu v komuniké na svojej webstránke.
Plzeň na začiatku novembra zvíťazila v Lilleströme 1:0 a v 4. kole ligovej fázy EL si pripísala prvé body do tabuľky. V kádri Viktorie sú aj slovenskí legionári Dominik Ťapaj, Marián Tvrdoň, Denis Vavro, Tobiáš Pališčák a Patrik Hrošovský.
UEFA zároveň informovala, že Viktoria má podmienečne zníženú kvótu na vstupenky pre jeden zápas na ihrisku súpera v európskych pohárových súťažiach. Táto časť trestu vstúpi do platnosti vtedy, ak by sa fanúšikovia Plzne počas nasledujúcich dvoch rokov dopustili v súťažiach UEFA ďalších previnení. UEFA to oznámila v stredu v komuniké na svojej webstránke.
Plzeň na začiatku novembra zvíťazila v Lilleströme 1:0 a v 4. kole ligovej fázy EL si pripísala prvé body do tabuľky. V kádri Viktorie sú aj slovenskí legionári Dominik Ťapaj, Marián Tvrdoň, Denis Vavro, Tobiáš Pališčák a Patrik Hrošovský.