Plzeň gólom v závere zdolala Karvinú v českej lige
Zlín sa bodovo dotiahol na prvú Spartu Praha, ktorá má nedeľný zápas s Duklou Praha k dobru.
Autor TASR
Praha 23. augusta (TASR) - Futbalisti FC Viktoria Plzeň v 6. kole českej Chance ligy na domácej pôde zdolali 2:1 Karvinú, za ktorú odohral celý zápas slovenský stopér Dávid Krčík. V nadstavenom čase rozhodol z pokutového kopu Matěj Vydra.
Zlín sa bodovo dotiahol na prvú Spartu Praha, ktorá má nedeľný zápas s Duklou Praha k dobru. Najtesnejším rozdielom (1:0) zvíťazil nad Libercom, za ktorý hral do 67. minúty útočník Lukáš Letenay a z lavičky naskočil neskôr Patrik Dulay. Marian Pišoja nastúpil v drese Zlína v základnej zostave a v 77. minúte striedal.
Daniel Danihel videl žltú kartu a odohral plnú porciu minút za Teplice, ktoré prehrali s Jabloncom 0:1. Slovenský tréner Zdenko Frťala nechal celý zápas na trávniku aj Mateja Rizniča, ale Jakubovi Jakubkovi nedoprial premiéru v českej lige. Za Jablonec hral až do 90. min. Sebastian Nebyla a Samuel Lavrinčík nastúpil v nadstavenom čase.
Chance liga - 6. kolo:
FC Zlín - FC Slovan Liberec 1:0 (1:0)
Gól: 42. Kalabiška (z 11 m).
/M. Pišoja hral do 77. min., S. Belaník na lavičke náhradníkov - L. Letenay do 67. min., P. Dulay nastúpil v 76. min., I. Krajčírik na lavičke/
FC Viktoria Plzeň - MFK Karviná 2:1 (1:0)
Góly: 35. Durosinmi, 90+3. Vydra (z 11 m) - 69. Štorman.
/M. Tvrdoň na lavičke - D. Krčík odohral celý zápas, K. Vallo nehral pre zdravotné problémy/
FK Teplice - FK Jablonec 0:1 (0:1)
Gól: 11. Jawo.
/D. Danihel odohral celý zápas a v 82. min. videl ŽK, M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko na lavičke, R. Ludha na lavičke - S. Nebyla do 90. min., S. Lavrinčík od 90+7. min/
