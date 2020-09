Plzeň na play off do Izraela so špeciálnym povolením, Guľa verí tímu

Program play off Európskej ligy UEFA 2020/2021:



17.30 CFR Kluž - KuPS Kuopio



19.00 Ararat Armenia - CZ Belehrad /hrá sa v Nikózii/



19.00 Dinamo Záhreb - Flora Tallinn



19.00 Royal Charleroi - Lech Poznaň



19.00 Slovan Liberec - APOEL Nikózia



19.00 Malmö FF - CF Granada



19.00 Rosenborg Trondheim - PSV Eindhoven



19.30 Hapoel Beer Ševa - Viktoria Plzeň



20.00 FK Sarajevo - Celtic Glasgow



20.00 Standard Liége - MOL Fehérvár



20.00 Dinamo Brest - Ludogorec Razgrad



20.00 FC Kodaň - HNK Rijeka



20.00 Legia Varšava - FK Karabach



20.30 Young Boys Bern - FK Tirana



20.30 FC Dundalk - KÍ Klaksvík



20.30 FC Bazilej - CSKA Sofia /rozhodujú Kružliak - T. Somoláni, Hancko (SR)/



20.45 AEK Atény - VfL Wolfsburg



20.45 Glasgow Rangers - Galatasaray Istanbul



21.00 Sporting Lisabon - LASK Linz



21.00 Rio Ave - AC Miláno



21.00 Tottenham Hotspur - Maccabi Haifa



Bratislava 30. septembra (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň nastúpia vo štvrtkovom zápase play off Európskej ligy UEFA 2020/2021 na pôde Hapoelu Beer Ševa. Vzhľadom na mimoriadne prísne opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu mohli odcestovať do Izraela len na základe špeciálneho povolenia. Zverenci slovenského trénera Adriana Guľu, medzi nimi aj jeho krajan Miroslav Káčer, absolvovali pred odletom povinné testy s negatívnym výsledkom.priblížil pre portál iDnes.cz hovorca Viktorie Václav Hanzlík. Výprava českého tímu nepríde do styku s nikým, v deň zápasu neabsolvuje ani tradičnú prechádzku, hráči sa rozcvičia na hoteli. Izrael totiž patrí ku krajinám najviac postihnutým pandémiou. V oblastiach, kde je situácia najvážnejšia, platí zákaz vychádzania do vzdialenosti pol kilometra od bydliska.Plzeň sa na play off naladila nedeľným víťazstvom 4:1 nad Brnom, po piatich kolách figuruje v ligovej tabuľke na 3. priečke za dvojicou pražských rivalov Spartou a Slaviou." citoval Guľu klubový web.Posledný krok od účasti v skupinovej fáze delí aj druhého českého zástupcu Slovan Liberec, na lavičke ktorého sedí bývalý kormidelník trnavského Spartaka Pavel Hoftych. Severočechom, ktorých dres oblieka dvojica slovenských legionárov Martin Koscelník - Jakub Hromada, stojí v ceste APOEL Nikózia. Obranca Ľubomír Šatka by mal s kapitánskou páskou na rukáve viesť v súboji na pôde belgického Royalu Charleroi futbalistov Lechu Poznaň. Osemfinalista uplynulého ročníka Európskej ligy LASK Linz, ktorý v 3. predkole deklasoval suverénneho lídra najvyššej slovenskej súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda 7:0, sa predstaví na ihrisku Sportingu Lisabon.Stretnutie FC Bazilej - CSKA Sofia povedú slovenskí rozhodcovia. Hlavnému Ivanovi Kružliakovi budú na Štadióne sv. Jakuba asistovať krajania Tomáš Somoláni a Branislav Hancko. V hre sú stále aj dva tímy, ktoré v predkolách Ligy majstrov, resp. EL prešli cez bratislavský Slovan. Fínske Kuopio zabojuje o premiérovú účasť v skupinovej fáze v Rumunsku proti favorizovanému CFR Kluž, KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov nastúpi na trávniku írskeho Dundalku.Arménsky klub Ararat Armenia nemôže odohrať duel proti Crvenej Zvezde Belehrad na svojom štadióne. Pre prebiehajúci vojenský konflikt medzi Arménskom a susedným Azerbajdžanom preložila Európska futbalová únia (UEFA) zápas na neutrálnu pôdu na Cyprus. Stretnutie sa uskutoční v Nikózii.Play off Európskej ligy sa hrá na jeden zápas, úspešnejší tím postúpi do skupinovej fázy súťaže. Jej žreb prebehne v piatok 2. októbra o 13.00 h v Nyone.