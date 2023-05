Plzeň nepredĺžila zmluvu s trénerom Bílkom, po sezóne končí

Plzeň 9. mája (TASR) – Futbalová Viktoria Plzeň nepredĺžila zmluvu s trénerom Michalom Bílkom. Z klubu odíde na konci tejto sezóny, v ktorej čakajú úradujúcich majstrov záverečné štyri zápasy v skupine o titul.



Bílek prišiel do tímu pred troma rokmi a doviedol ho do predkola Európskej konferenčnej ligy. V ďalšej sezóne získala Plzeň svoj šiesty ligový titul a z druhého predkola Ligy majstrov postúpila až do skupinovej fázy.



"V prvom rade by som chcel Michalovi Bílkovi poďakovať. Prišiel k nám vo chvíli, keď sa nám nedarilo a mali sme veľké problémy. Dokázal zmobilizovať celý tím, zachrániť sezónu a v tej ďalšej nás doviedol ku skvelému majstrovskému titulu i účasti v prestížnej Lige majstrov," uviedol generálny riaditeľ Adolf Šádek pre oficiálny klubový web.



"Teraz sme sa však rozhodli, že sa naše cesty rozdelia a neuplatníme opciu. Na základe tohto rozhodnutia sa po sezóne bude riešiť aj budúcnosť ostatných členov realizačného tímu," dodal Šádek. Viktoriu čaká najbližší zápas v sobotu proti Olomoucu. Momentálne figuruje na treťom mieste s 11-bodovou stratou na Slaviu Praha a desaťbodovým náskokom pred Bohemians. S oboma súpermi sa ešte stretne do konca sezóny, ktorú uzavrie 27. mája na pôde pražskej Sparty.