Plzeň podľahla Manchestru United 1:2, dvojgólový Höjlund

6. kolo ligovej fázy EL:



AS Rím - SC Braga 3:0 (1:0)



Góly: 10. Pellegrini, 47. Abdulhamid, 90.+1 Hermoso, ČK: 68. Matheus (Braga)







TSG 1899 Hoffenheim - FCSB 0:0







Ludogorec Razgrad - AZ Alkmaar 2:2 (0:2)



Góly: 61. Chochev, 63. Duah - 14. Van Bommel, 19. Majkuma







Malmö FF - Galatasaray Istanbul 2:2 (1:1)



Góly: 24. Botheim, 90.+2 Pena - 43. Jelert, 56. Akgün







Olympiakos Pireus - FC Twente Enschede 0:0







PAOK Solún - Ferencváros Budapešť 5:0 (2:0)



Góly: 10. Taison, 29. Thomas, 76. Chalov, 80. Živkovič (z 11 m), 89. Despodov







FC Viktoria Plzeň - Manchester United 1:2 (0:0)



Góly: 48. Vydra - 62. a 88. Höjlund







Royale Union Saint-Gilloise - OGC Nice 2:1 (1:1)



Góly: 33. a 90.+2 Ivanovič - 45.+2 Guessand

Bratislava 12. decembra (TASR) - Futbalisti Plzne prehrali vo štvrtkovom zápase 6. kola Európskej ligy s Manchestrom United 1:2. O oba góly hostí sa postaral Rasmus Höjlund, ktorého tím otočil skóre z 0:1. United poskočili v neúplnej tabuľke na piate miesto, Plzeň je pätnásta.Brankár "červených diablov" Andre Onana pôsobil od začiatku nervózne a práve po jeho chybe išli domáci do vedenia. Kamerunský reprezentant rozohral nedôrazne a lopta skončila na kopačkách Pavla Šulca, ktorý si ju potiahol a pred odkrytou bránou našiel Matěja Vydru. Vyrovnanie zaistil Höjlund po tom, ako brankár Martin Jedlička vyrazil pokus Amada Dialla. Pri víťaznom góle asistoval dánskemu útočníkovi Bruno Fernandes, ktorý mu poslal z priameho kopu loptu do behu. Plzeň prehrala v európskej súťaži v riadnom hracom čase prvýkrát po vyše dvoch rokoch.Na štvrtom mieste zotrval Galatasaray Istanbul, ktorý remizoval na pôde Malmö FF 2:2. AS Rím si ustrážil tri body proti Brage vďaka víťazstvu 3:0 po vylúčení hosťujúceho Matheusa. Najvyšším rozdielom zvíťazil PAOK Solún, keď deklasoval Ferencváros Budapešť 5:0, pričom za domácich skórovalo kvinteto rozdielnych hráčov. Bez výhry naopak zostáva Nice - na pôde Royale Union prehral 1:2 po dvoch góloch Franja Ivanoviča. Francúzskemu zástupcovi patrí predposledné miesto pred Dynamom Kyjev.