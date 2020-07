Plzeň pomohla Jabloncu do EL, vo veľkom pražskom derby gól nepadol

Česká liga - záverečné 5. kolo nadstavbovej časti o titul:

Viktoria Plzeň – Slovan Liberec 4:0 (2:0)



Góly: 12. a 55. Čermák, 34. Kovařík, 62. Mihálik



/za hostí M. Koscelník celý zápas/





Slavia Praha – Sparta Praha 0:0



/za hostí D. Hancko a L. Štetina (ŽK) celý zápas/

Praha 8. júla (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň sa s účinkovaním v tejto sezóne českej ligy rozlúčili víťazstvom. Zverenci slovenského kouča Adriana Guľu triumfovali v záverečnom 5. kole nadstavbovej časti o titul nad Slovanom Liberec 4:0 a potvrdili konečnú druhú priečku v tabuľke. S domácim dresom sa rozlúčil kapitán Roman Hubník.Plzeň zároveň poslala Liberec do nedeľňajšieho kvalifikačného súboja o účasť v Európskej lige proti víťazovi play off prostrednej časti nadstavby Mladej Boleslavi. Jablonec totiž v súbežne hranom dueli remizoval s Baníkom Ostrava 1:1 a posunul sa pred Liberec na štvrtú priečku tabuľky, ktorá zaručuje účasť v druhom predkole EL. Pri rovnosti bodov rozhodlo v jeho prospech lepšie umiestnenie po základnej časti.Už dávnejšie známy majster Slavia Praha remizoval v 296. veľkom derby doma so Spartou 0:0. V drese hostí odohrali celý duel na poste stopérov slovenskí obrancovia Dávid Hancko a Lukáš Štetina. Sparta obsadila v konečnej tabuľke tretiu pozíciu.FK Jablonec – Baník Ostrava 1:1 (1:0)Góly: 4. Štěpánek - 64. Kuzmanovič/J. Považanec (ŽK) celý zápas - V. Budinský odchytal celý zápas, M. Lalkovič do 46. min/