Plzeň povedie najstarší tréner v lige, Koubek so zmluvou na jeden rok

Plzeň 5. júna (TASR) - Miroslav Koubek povedie český futbalový klub Viktoria Plzeň po tretí raz vo svojej kariére. Vo veku 71 rokov bude najstarší tréner v lige, do klubu sa vrátil po ôsmich rokoch. Nahradil Michala Bílka, ktorému vypršala zmluva. Informoval o tom portál idnes.cz.



Sedemdesiatjedenročný Koubek naposledy pôsobil v Hradci Králové, ktorý viedol predchádzajúce dve sezóny. "Veľmi si vážim ponuku od Viktorie. Je to určité ocenenie mojej práce a som rád, že sme sa dohodli. Mám obrovskú chuť do práce a čaká ma veľká výzva," povedal Koubek po podpise ročnej zmluvy a priznal, že tím čaká veľa práce: "Musíme začať okamžite pracovať. Budeme sa chcieť čo najlepšie pripraviť na začiatok novej sezóny, v ktorej nás čakajú ligové zápasy aj boje v predkolách Európskej ligy."



Novým asistentom bude bývalý obranca Jan Trousil, ktorý v minulej sezóne viedol Vyškov v druhej najvyššej súťaži. V realizačnom tíme zostávajú bývalí slovenskí reprezentanti Matúš Kozáčik s Marekom Bakošom, pokračuje aj Zdeněk Bečka. Začiatok letnej prípravy je na programe 19. júna. "Rozhodli sme sa pre neho na základe jeho nesporných profesionálnych kvalít, skúseností a štýlu, akým sa tímy pod jeho vedením prezentujú. Intenzívne pracujeme na zložení kádra pre novú sezónu," povedal generálny riaditeľ Plzne Adolf Šádek.



Koubek, keď naposledy pôsobil v Plzni, doviedol mužstvo na jar 2015 k titulu, ale krátko po začiatku ďalšej sezóny ho pre zlé výsledky odvolali.