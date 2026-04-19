Plzeň prehrala s Pardubicami v 30. kole českej ligy
Slavia si skomplikovala cestu za obhajobou majstrovského titulu, po víkende má už len päťbodový náskok pred druhou Spartou Prahou.
Autor TASR
Praha 19. apríla (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zaznamenali v 30. kole najvyššej českej súťaže prvú ligovú prehru v sezóne. V nedeľnom zápase podľahli domácemu Hradcu Králové 1:2. O jediný gól hostí sa postaral v 21. minúte z pokutového kopu slovenský útočník Erik Prekop.
Slavia si tak skomplikovala cestu za obhajobou majstrovského titulu, po víkende má už len päťbodový náskok pred druhou Spartou Prahou. V druhom stretnutí za sebou nedokázala naplno bodovať. Prekop odohral za „zošívaných“ celý zápas, na domácej strane odohrali celé stretnutie jeho krajania Jakub Uhrinčať a Samuel Dancák.
Sigma Olomouc zvíťazila nad 1. FC Slovácko 2:1. Hostia dohrávali zápas oslabení až o dvoch hráčov, červenú kartu dostali slovenskí legionári Filip Vaško a Patrik Blahút.
Plzeň nevyužila možnosť posunúť sa v tabuľke na tretiu pozíciu, doma totiž prehrala s Pardubicami 0:1. Jediný presný zásah stretnutia zaznamenal Abdullahi Tanko.
Česká liga - 30. kolo:
Slavia si tak skomplikovala cestu za obhajobou majstrovského titulu, po víkende má už len päťbodový náskok pred druhou Spartou Prahou. V druhom stretnutí za sebou nedokázala naplno bodovať. Prekop odohral za „zošívaných“ celý zápas, na domácej strane odohrali celé stretnutie jeho krajania Jakub Uhrinčať a Samuel Dancák.
Sigma Olomouc zvíťazila nad 1. FC Slovácko 2:1. Hostia dohrávali zápas oslabení až o dvoch hráčov, červenú kartu dostali slovenskí legionári Filip Vaško a Patrik Blahút.
Plzeň nevyužila možnosť posunúť sa v tabuľke na tretiu pozíciu, doma totiž prehrala s Pardubicami 0:1. Jediný presný zásah stretnutia zaznamenal Abdullahi Tanko.
Česká liga - 30. kolo:
Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 2:1 (2:1)
Góly: 16. Sejk, 45.+3 Janošek (z 11 m) - 8. Trávnik (z 11 m), ČK: 36. BLAHÚT, 86. VAŠKO (obaja Slovácko)
/P. Blahút hral do 36. minúty a dostal ČK, F. Vaško hral do 86. minúty a dostal ČK, M. Koscelník hral od 62. minúty a M. Šviderský (všetci Slovácko) hral od 75. minúty/
Góly: 16. Sejk, 45.+3 Janošek (z 11 m) - 8. Trávnik (z 11 m), ČK: 36. BLAHÚT, 86. VAŠKO (obaja Slovácko)
/P. Blahút hral do 36. minúty a dostal ČK, F. Vaško hral do 86. minúty a dostal ČK, M. Koscelník hral od 62. minúty a M. Šviderský (všetci Slovácko) hral od 75. minúty/
FC Hradec Králové - Slavia Praha 2:1 (1:1)
Góly: 39. Van Buren, 90.+3 Darida (z 11 m) - 21. PREKOP (z 11 m), ČK: 88. Mbodji, 90.+2 Bořil (obaja Slavia) po 2 ŽK
/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas - E. Prekop odohral celý zápas, v 21. minúte skóroval a v 29. minúte dostal ŽK/
Góly: 39. Van Buren, 90.+3 Darida (z 11 m) - 21. PREKOP (z 11 m), ČK: 88. Mbodji, 90.+2 Bořil (obaja Slavia) po 2 ŽK
/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas - E. Prekop odohral celý zápas, v 21. minúte skóroval a v 29. minúte dostal ŽK/
Viktoria Plzeň - FK Pardubice 0:1 (0:0)
Gól: 70. Tanko, ČK: 81. Doski (Plzeň)
/D. Krčík a P. Hrošovský (obaja Plzeň) odohrali celý zápas/
Gól: 70. Tanko, ČK: 81. Doski (Plzeň)
/D. Krčík a P. Hrošovský (obaja Plzeň) odohrali celý zápas/