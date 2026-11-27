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Plzeň prevalcovala Benficu, Hrošovský: Neuvedomujeme si, čo sa stalo
Silný úsek hry prišiel zo strany Plzenčanov po úvodnej polhodine, keď v priebehu 14 minút skórovali Hrošovský, Prince Adu a Christophe Kabongo.
Autor TASR
Plzeň 27. novembra (TASR) - Slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský viedol ako kapitán Viktoriu Plzeň za nečakane hladkým triumfom v Európskej lige nad slávnou Benficou Lisabon 4:0. Tridsaťštyriročný Slovák prispel k víťazstvu gólom aj asistenciou a po stretnutí vyhlásil, že si „viktoriáni“ ani poriadne neuvedomujú, čo dosiahli. Hráčska kabína ideálnym spôsobom reagovala na ostrú kritiku šéfa klubu Adolfa Šádeka, ktorý pred duelom nebol spokojný s výkonnosťou tímu a v prípade pokračovania v tomto trende avizoval veľké zmeny.
„Som sklamaný tak z ligy, ako aj z pohárových súťaží. Sme neúspešní. Niekoľkokrát som bol v šatni, niekoľkokrát som im hrozil. Už nemám silu ich presviedčať. Ak ma do konca jesene nepresvedčia, majú na to sedem zápasov, zima v Plzni bude výbušná. Toto je moje posledné verejné vyhlásenie, aby sa hráči prebrali a uvedomili si, kde sa nachádzajú. Ak sa to nestane, zima bude veľmi zaujímavá,“ vyhlásil Šádek, ktorý načrtol hráčsku obmenu v nasledujúcom prestupovom období.
Po jeho slovách sa pre mužstvo zo Štruncových sadov začal najlepší zápas doterajšieho priebehu sezóny a jeden z najpamätnejších v klubovej histórii. Silný úsek hry prišiel zo strany Plzenčanov po úvodnej polhodine, keď v priebehu 14 minút skórovali Hrošovský, Prince Adu a Christophe Kabongo. Šance hostí bodovať definitívne zmaril štvrtý gól v ich sieti. Ten prišiel prakticky ihneď po návrate z kabín, keď Kabongo vystihol rozohrávku súpera a prekonal druhýkrát v stretnutí ukrajinského brankára Anatolija Trubina. Domáci predviedli aj pevnú defenzívu a slávili pamätné víťazstvo. „Teraz si poriadne neuvedomujeme, čo sme dosiahli. Je to skvelé pre nás, pre fanúšikov a pre všetkých. Dúfam, že si to ešte užijeme,“ povedal Hrošovský podľa portálu iDnes.cz. Dôležitý bol podľa neho príhovor trénera Radoslava Kováča počas polčasovej prestávky: „Bol veľmi hlasný. Zdôrazňoval, aby sme nič nepodcenili. Hneď ako sme strelili štvrtý gól, upokojilo nás to.“
Frustrovaný z výkonu svojich zverencov bol hosťujúci kouč Marco Silva. „Bol to absolútne strašný večer. Takto jednoducho nemôžeme hrať za Benficu. Všetci vedeli, čo majú hrať, bohužiaľ, sme zlyhali na celej čiare. Robili sme jednu chybu za druhou, zbytočne sme strácali príliš veľa lôpt, z čoho sme inkasovali druhý a tretí gól. Je to pre nás obrovská rana,“ rozčuľoval sa Silva, ktorého tím inkasoval v Plzni viac gólov ako v predchádzajúcich štyroch zápasoch Európskej ligy dokopy a vôbec prvýkrát v sezóne nestrelil žiadny gól.
Domáci kormidelník Kováč sa vyjadril aj k predzápasovej kritike z úst svojho šéfa: „Súhlasím s ním. Pán Šádek nie je spokojný so situáciou v akej sa nachádzame. Niečo tu vybudoval, je to veľmi úspešný človek. Pre neho je to zložité. Všetci bojujeme, aby sme zostali v Plzni. Aby sme preukázali kvalitu, vniesli do celej organizácie určitý poriadok a dosiahli výsledky. Verím, že sme na dobrej ceste. Ale za dva zápasy môže byť všetko inak. Ide o to, aby sme Plzeň dostali tam, kam patrí. O nič iné,“ citoval kouča Plzne web sport.cz. Kováč dostal od svojho tímu ideálny darček deň pred svojimi 47. narodeninami.
„Som sklamaný tak z ligy, ako aj z pohárových súťaží. Sme neúspešní. Niekoľkokrát som bol v šatni, niekoľkokrát som im hrozil. Už nemám silu ich presviedčať. Ak ma do konca jesene nepresvedčia, majú na to sedem zápasov, zima v Plzni bude výbušná. Toto je moje posledné verejné vyhlásenie, aby sa hráči prebrali a uvedomili si, kde sa nachádzajú. Ak sa to nestane, zima bude veľmi zaujímavá,“ vyhlásil Šádek, ktorý načrtol hráčsku obmenu v nasledujúcom prestupovom období.
Po jeho slovách sa pre mužstvo zo Štruncových sadov začal najlepší zápas doterajšieho priebehu sezóny a jeden z najpamätnejších v klubovej histórii. Silný úsek hry prišiel zo strany Plzenčanov po úvodnej polhodine, keď v priebehu 14 minút skórovali Hrošovský, Prince Adu a Christophe Kabongo. Šance hostí bodovať definitívne zmaril štvrtý gól v ich sieti. Ten prišiel prakticky ihneď po návrate z kabín, keď Kabongo vystihol rozohrávku súpera a prekonal druhýkrát v stretnutí ukrajinského brankára Anatolija Trubina. Domáci predviedli aj pevnú defenzívu a slávili pamätné víťazstvo. „Teraz si poriadne neuvedomujeme, čo sme dosiahli. Je to skvelé pre nás, pre fanúšikov a pre všetkých. Dúfam, že si to ešte užijeme,“ povedal Hrošovský podľa portálu iDnes.cz. Dôležitý bol podľa neho príhovor trénera Radoslava Kováča počas polčasovej prestávky: „Bol veľmi hlasný. Zdôrazňoval, aby sme nič nepodcenili. Hneď ako sme strelili štvrtý gól, upokojilo nás to.“
Frustrovaný z výkonu svojich zverencov bol hosťujúci kouč Marco Silva. „Bol to absolútne strašný večer. Takto jednoducho nemôžeme hrať za Benficu. Všetci vedeli, čo majú hrať, bohužiaľ, sme zlyhali na celej čiare. Robili sme jednu chybu za druhou, zbytočne sme strácali príliš veľa lôpt, z čoho sme inkasovali druhý a tretí gól. Je to pre nás obrovská rana,“ rozčuľoval sa Silva, ktorého tím inkasoval v Plzni viac gólov ako v predchádzajúcich štyroch zápasoch Európskej ligy dokopy a vôbec prvýkrát v sezóne nestrelil žiadny gól.
Domáci kormidelník Kováč sa vyjadril aj k predzápasovej kritike z úst svojho šéfa: „Súhlasím s ním. Pán Šádek nie je spokojný so situáciou v akej sa nachádzame. Niečo tu vybudoval, je to veľmi úspešný človek. Pre neho je to zložité. Všetci bojujeme, aby sme zostali v Plzni. Aby sme preukázali kvalitu, vniesli do celej organizácie určitý poriadok a dosiahli výsledky. Verím, že sme na dobrej ceste. Ale za dva zápasy môže byť všetko inak. Ide o to, aby sme Plzeň dostali tam, kam patrí. O nič iné,“ citoval kouča Plzne web sport.cz. Kováč dostal od svojho tímu ideálny darček deň pred svojimi 47. narodeninami.