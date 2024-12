Plzeň si verí aj na United, Koubek: Naučili sme sa hrať v Európe

6. kolo ligovej fázy EL



18.45 AS Rím - Braga



18.45 TSG 1899 Hoffenheim - FC Steaua Bukurešť



18.45 Ludogorec Razgrad - Alkmaar



18.45 Malmö FF - Galatasaray Istanbul



18.45 Olympiakos Pireus - Twente Enschede



18.45 PAOK Solún - Ferencváros Budapešť



18.45 FC Viktoria Plzeň - Manchester United



18.45 Royale Union Saint-Gilloise - OGC Nice



21.00 Ajax Amsterdam - Lazio Rím



21.00 FK Bodö/Glimt - Besiktas Istanbul



21.00 IF Elfsborg - FK Karabach



21.00 FC Porto - FC Midtjylland



21.00 Olympique Lyon - Eintracht Frankfurt



21.00 Maccabi Tel Aviv - FK RFS Riga



21.00 Glasgow Rangers - Tottenham Hotspur



21.00 Real Sociedad San Sebastian - FC Dynamo Kijev



21.00 Slavia Praha - RSC Anderlecht Brusel





tabuľka:



1. Lazio Rím 5 4 1 0 11:2 13



2. Athletic Bilbao 5 4 1 0 9:2 13*



3. Eintracht Frankfurt 5 4 1 0 10:5 13



4. Galatasaray 5 3 2 0 13:9 11



5. Anderlecht 5 3 2 0 9:5 11



6. Ajax 5 3 1 1 13:3 10



7. Lyon 5 3 1 1 12:5 10



8. Glasgow Rangers 5 3 1 1 12:6 10



9. Tottenham 5 3 1 1 10:6 10



10. FC Steaua Bukurešť 5 3 1 1 7:5 10



11. Ferencváros 5 3 0 2 11:5 9



12. Manchester United 5 2 3 0 10:7 9



13. Viktoria Plzeň 5 2 3 0 9:7 9



14. Olympiakos 5 2 2 1 5:3 8



15 Fenerbahce 5 2 2 1 7:7 8*



16. Real Sociedad 5 2 1 2 7:6 7



17. Bodö/Glimt 5 2 1 2 8:8 7



18. Braga 5 2 1 2 7:7 7



19. AZ Alkmaar 5 2 1 2 7:7 7



20. Midtjylland 5 2 1 2 5:5 7



21. AS Rím 5 1 3 1 5:5 6



22. Besiktas 5 2 0 3 5:11 6



23. Porto 5 1 2 2 10:10 5



24. Union SG 5 1 2 2 3:4 5



25. Hoffenheim 5 1 2 2 5:8 5



26. Slavia Praha 5 1 1 3 4:5 4



27. PAOK Solún 5 1 1 3 5:8 4



28. Elfsborg 5 1 1 3 7:11 4



29. Twente 5 0 3 2 4:7 3



30. Malmö 5 1 0 4 4:10 3



31. Maccabi Tel Aviv 5 1 0 4 5:12 3



32. Karabach 5 1 0 4 4:13 3



33. Ludogorec 5 0 2 3 1:6 2



34. RFS Riga 5 0 2 3 4:10 2



35. OGC Nice 5 0 2 3 5:12 2



36. Dynamo Kyjev 5 0 0 5 1:12 0







*- Fenerbahce a Atletico čakal v stredu od 16.30 vzájomný zápas

Bratislava 11. decembra (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň nastúpia proti Manchestru United s cieľom nadviazať na nedávne výkony v Európe a zaskočiť aj anglického giganta. Pred vzájomným zápasom 6. kola Európskej ligy majú oba tímy deväť bodov, pričom po troch úvodných remízach získali v uplynulých dvoch dueloch zhodne šesť bodov. Plzeň dosiahla proti Realu Sociedad i Dynamu Kyjev triumfy 2:1, ktoré jej dodali sebavedomie.," konštatoval tréner Plzne Miroslav Koubek. Jeho zverenci sa na duel naladili ligovým víťazstvom v Karvinej 2:1, proti ktorej odohral slovenský útočník Erik Jirka prvý polčas. Hráči Manchestru United v predošlom zápase EL triumfovali nad FK Bodö/Glimt 3:2, no po následnom ligovom víťazstve nad Evertonom (4:0) prehrali zverenci Rubena Amorima s Arsenalom (0:2) a aj Nottinghamom (2:3). V klube medzičasom skončil športový riaditeľ Dave Brailsford.Zatiaľ čo Plzeň figuruje na priebežnom 13. mieste tabuľky so sľubnými vyhliadkami na postup do hlavnej fázy, druhý český zástupca sa v EL trápi. Slavia Praha prehrala uplynulé tri zápasy a v snahe vylepšiť si priebežnú 26. priečku nastúpi proti Anderlechtu. Ten patrí k piatim tímom, ktoré doteraz neprehrali. Po troch víťazstvách dvakrát v EL remizoval, v predošlom zápase proti FC Porto zachránil Francis Amuzu aspoň bod gólom v 86. minúte.Šlágrom stredajšieho programu bude súboj lídra tabuľky Lazia Rím s Ajaxom Amsterdam. Taliansky tím stratil prvé body v predošlom zápase, keď s Ludogorcom Razgrad uhral iba bezgólovú remízu. Ajax prehral v San Sebastiane 0:2.V spodnej časti tabuľky sú štyri tímy, ktoré zatiaľ nezvíťazili a jediný, ktorý nemá ani bod. Hráči Dynama Kyjev prehrali všetkých päť zápasov a v stredu sa predstavia v San Sebastiane proti domácim, ktorí sa pokúsia priblížiť sa prvej osmičke.V Glasgowe sa odohrá súboj dvoch tímov, ktoré doteraz nazbierali 10 bodov a cielia na prvú osmičku. Domáci Rangers nastúpia proti Tottenhamu, ktorý získal v uplynulých dvoch zápasoch EL iba bod za remízu s AS Rím. Pre trénera anglického tímu Angea Postecogloua pôjde o špeciálny súboj, keďže v minulosti viedol mestského rivala Celtic. "," uviedol Postecoglou podľa uefa.com.