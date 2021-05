Plzeň ukončila spoluprácu s trénerom Guľom: Robili sme maximum

Plzeň 9. mája (TASR) - Vedenie českého futbalového klubu Viktoria Plzeň po vzájomnej dohode ukončilo spoluprácu so slovenským trénerom Adrianom Guľom. Ten skončil po sobotnej domácej ligovej remíze s Příbramom 3:3. Okrem neho odišli aj Marián Zimen, Ladislav Kubalík a Martin Kojnok.



Plzenčania figurujú na piatej priečke najvyššej českej súťaže, mimo miest zaručujúcich postup do európskych súťaží. "Pre odvolanie trénera sme sa rozhodli na základe neuspokojivých výsledkov a predovšetkým zlého herného prejavu, s ktorým sme neboli spokojní dlhšiu dobu. Po sobotnom zápase sme sa situáciu intenzívne zaoberali a po vzájomnej dohode sme dospeli k záveru, že sa naše cesty rozídu. Adrianovi Guľovi i jeho kolegom sa patrí poďakovať za prácu, ktorú tu za rok a pol odviedli, a popriať im všetko dobré v osobnom aj profesijnom živote," povedal generálny manažér Adolf Šádek na oficiálnom klubovom webe. O novom koučovi bude vedenie informovať začiatkom budúceho týždňa.



Štyridsaťpäťročný Guľa viedol Viktoriu od januára 2020. "Chcel by som sa poďakovať celému klubu, všetkým ľuďom v ňom a špeciálne pánovi Šádkovi za to, že som mal možnosť viesť takýto klub. Robili sme maximum, ale sám cítim, že to zatiaľ neprinášalo očakávané výsledky. Verím, že je v silách Viktorky, aby nad hlavu zdvihla trofej a v nasledujúcej sezóne hrala európske súťaže. Zostanem aj naďalej fanúšikom klubu i všetkých hráčov, ktorých som tu mohol viesť," rozlúčil sa bývalý tréner Trenčína, Žiliny a slovenskej reprezentácie do 21 rokov.