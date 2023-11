Plzeň zdolala Dinamo Záhreb a postúpila priamo do osemfinále

4. kolo skupinovej fázy EKL:



C-skupina:



Viktoria Plzeň - Dinamo Záhreb 1:0 (1:0)



Góly: 35. Chorý (z 11 m)



/E. Jirka (Plzeň) hral do 90.+1 minúty a dostal ŽK/







FC Astana - FC Ballkani 0:0







tabuľka :



1. Plzeň 4 4 0 0 5:1 12*



2. Astana 4 1 1 2 4:8 4



3. Ballkani 4 1 1 2 3:3 4



4. Dinamo 4 1 0 3 5:5 3



* istý postup do osemfinále







D-skupina:



Besiktas Istanbul - Bodö/Glimt 1:2 (0:1)



Góly: 64. Bingöl – 38. a 49. Moumbagna, ČK: 90.+3 Uysal (Besiktas) po druhej ŽK







E-skupina:



Legia Varšava - HŠK Zrinjski Mostar 2:0 (2:0)



Góly:: 14. Augustyniak, 30. Joseu (z 11 m)







F-skupina:



Ferencváros Budapešť - KRC Genk 1:1 (0:0)



Góly: 48. Pešič – 62. Munoz



/P. Hrošovský (Genk) odohral celý zápas/







Čukarički - ACF Fiorentina 0:1 (0:1)



Góly: 8. Nzola (z 11 m)







tabuľka:



1. Fiorentina 4 2 2 0 11:4 8



2. Ferencváros 4 1 3 0 6:4 6



3. Genk 4 1 3 0 5:3 6



4. Čukarički 4 0 0 4 1:12 0







G-skupina:



PAOK Solún - FC Aberdeen 2:2 (1:1)



Góly: 23. Taison, 67. Samatta – 14. Duk, 70. McGrath







HJK Helsinki - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)



Góly: 31. Chaibi







tabuľka:



1. PAOK 4 3 1 0 10:7 10**



2. Frankfurt 4 3 0 1 10:3 9**



3. Aberdeen 4 0 2 2 6:8 2



4. Helsinki 4 0 1 3 3:11 1



** postup

Bratislava 9. novembra (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň v zostave so slovenským reprezentantom Erikom Jirkom si zabezpečili priamy postup do osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL). Český tím zdolal Dinamo Záhreb 1:0 a v C-skupine je aj po 4. kole stopercentný a s istotu obsadí prvé miesto v tabuľke. Pomohla mu k tomu aj remíza v druhom stretnutí skupiny medzi Astanou a Ballkani 0:0. PAOK Solún a Eintracht Frankfurt si v G-skupine vybojovali účasť v jarných vyraďovacích bojoch.Záhreb bol v úvode aktívnejší, no domáci postupne zlepšili hru a vytvorili si niekoľko šancí v útoku. Po polhodine zahral rukou v šestnástke Josip Mišič a Tomáš Chorý premenenou penaltou otvoril skóre duelu. Viktoria mohla v prvom polčase ešte zvýšiť náskok, ale nedarilo sa jej vo finálnej fáze. Chorvátske mužstvo v závere duelu dokázalo vyrovnať vďaka Sandrovi Kulenovičovi, ale situáciu ešte preveroval VAR a gól neplatil.PAOK v "géčku" remizoval s FC Aberdeen 2:2. Hostia viedli po góle Duka, no grécky tím dokázal v ďalšom priebehu streliť dva presné zásahy. Deľbu bodov zariadil v 70. minúte Jamie McGrath. Účasť v jarnej časti si vybojoval aj Eintracht Frankfurt, ktorý zvíťazil na ihrisku HJK Helsinki 1:0, presadil sa Fares Chaibi. PAOK je s desiatimi bodmi prvý, Frankfurt zaostáva o bod. Aberdeen a Helsinki sú už bez šance na postup.Belgický Genk remizoval v šlágri F-skupiny na pôde Ferencvárosu Budapešť 1:1. V drese hostí odohral celý zápas slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský. Na čele tabuľky zostala Fiorentina, ktorá triumfovala nad Čukarički 1:0. Ferencváros je druhý so stratou dvoch bodov, Genk s rovnakým počtom tretí.