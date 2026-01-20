Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Plzeň zvíťazila nad Třincom 2:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hosťom patrí v tabuľke druhé miesto, pričom o bod za nimi je práve Třinec.

Autor TASR
Praha 20. januára (TASR) - Hokejisti HC Oceláři Třinec zaznamenali v českej extralige štvrtú prehru za sebou na klziskách súperov. V zostave so šiestimi Slovákmi nestačili na domácu Škodu Plzeň, ktorej podľahli 1:2 po samostatných nájazdoch. Hosťom patrí v tabuľke druhé miesto, pričom o bod za nimi je práve Třinec.



Česká extraliga - 44. kolo:

HC Škoda Plzeň - Oceláři Třinec 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 22. Teplý, rozh. nájazd Filip - 39. Kubiesa

.

