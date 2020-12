Plzni sa nedarí, podľa trénera Guľu to musia zastaviť

Praha 13. decembra (TASR) - Futbalisti FC Viktoria Plzeň nevyhrali v českej lige už štyri zápasy za sebou a po sobotňajšej prehre 2:3 v Jablonci klesli na šieste miesto. České médiá už špekulujú o neistej pozícii slovenského trénera Adriana Guľu.



"Aké diskusie s vedením klubu vedieme, to je naša interná záležitosť," povedal pre idnes.cz po prehre s Jabloncom Guľa, ktorý sa nechcel vyjadrovať k otázkam o svojom možnom konci. O jeho odvolaní sa hovorilo v médiách už pred týždňom po domácom zakopnutí 0:1 s Karvinou.



"Obsah debát s vedením zatiaľ nebudem vynášať von. Pochopiteľne vnímam výsledky, našu hru, podnety. Pre mňa je podstatné, aby sme ďalší zápas boli oveľa lepší, efektívnejšie pripravení a aby sme zvíťazili," povedal. Plzeň viedla po góloch Pavla Buchu a Jeana-Davida Beauguela po polčase 2:0, ale po zmene strán dominoval Jablonec a skóre otočil. Pri obrate domácich boli aj dvaja slovenskí futbalisti Jakub Považanec a Ivan Schranz.



"Herne sa môžeme baviť o tom, že mužstvo je úsekovo schopné hrať veľmi dobre, ale bohužiaľ sú to len krátke úseky. V defenzívnej činnosti sme potrestaní za každý mikrodetail, kalich si vypíjame úplne do dna," uviedol Guľa.



Šancu na zvrat k lepšiemu má Plzeň už v utorok proti Tepliciam. "Potrebujeme to zastaviť a to okamžite. Už je päť minút po dvanástej. Ukazuje sa, že to nepríde samo. Chlapci si musia uvedomiť, že vyhrať zápas v českej lige nie je len o individuálnej kvalite, že si to postrážime. Musíme byť oveľa sústredenejší a vytrvalejší," dodal Guľa.