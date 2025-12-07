Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po 1. kole „obráku“ v Tremblante je na čele Robinsonová, Jančová 43.

Novozélanďanka Alice Robinsonová. Foto: TASR/AP

Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová neurobila na trati výraznú chybu, no rýchlostne zaostala a do 2. kola sa nekvalifikovala.

Autor TASR
Tremblant 7. decembra (TASR) - Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová viedla po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára v kanadskom Tremblante. Víťazka predchádzajúcich dvoch „obrákov“ v sezóne mala v cieli náskok 16 stotín sekundy na druhú Rakúšanku Juliu Scheibovú, tretia pozícia patrila Američanke Nine O'Brienovej (+0,52).

Líderka celkovej klasifikácie SP Američanka Mikaela Shiffrinová bola na 6. mieste so stratou 0,72 s. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová neurobila na trati výraznú chybu, no rýchlostne zaostala a do 2. kola sa nekvalifikovala. Patrila jej 43. priečka s mankom 3,96 s. Od postupu do finálovej tridsiatky ju delilo 1,38 s.
