Po 1. kole slalomu v Are viedla Shiffrinová

Are 10. marca (TASR) - Mikaela Shiffrinová viedla po 1. kole nedeľňajšieho slalomu Svetového pohára v Are. Americká lyžiarka sa po zranení kolena vrátila do súťažného kolotoča po šiestich týždňoch a je na najlepšej ceste získať malý krištáľový glóbus v tejto disciplíne. Na jeho zisk potrebuje získať 13 bodov.



Druhá bola s minimálnou stratou dvoch stotín Michelle Gisinová zo Švajčiarska a tretia Chorvátka Zrinka Ljutičová stratila 0,11 s. Štvrtá Nemka Lena Dürrová zaostala o 0,24 s, ďalšie pretekárky už mali výraznejšiu stratu.



V štartovej listine chýbala druhá v hodnotení disciplíny Slovenka Petra Vlhová, pre ktorú sa po zranení na domácom svahu v Jasnej a následnej operácii kolena sezóna predčasne skončila.



Druhé kolo bolo na programe o 13.30 h.