Po 1. kole slalomu v Levi je na čele Braathen o 41 stotín pred Noelom

Na snímke Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen počas 1. kola Svetového pohára v slalome alpských lyžiarov vo fínskom stredisku Levi v nedeľu 16. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Držiteľ malého krištáľového glóbusu z minulej sezóny Nór Henrik Kristoffersen figuroval na deviatej pozícii so stratou 1,23 s na Braathena.

Levi 16. novembra (TASR) - Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen sa usadil na čele po 1. kole úvodného mužského slalomu sezóny Svetového pohára v Levi. Rodák z Nórska viedol s náskokom 41 stotín sekundy pred obhajcom prvenstva z fínskeho strediska a úradujúcim olympijským šampiónom Clementom Noelom z Francúzska. Tretí bol Nór Timon Haugan s mankom 0,49 s.

Držiteľ malého krištáľového glóbusu z minulej sezóny Nór Henrik Kristoffersen figuroval na deviatej pozícii so stratou 1,23 s na Braathena. Slovenský reprezentant Adam Nováček sa vo svojej premiére medzi lyžiarskou elitou do cieľa nedostal, pri prechode do strminy dostal „špicara“ a vypadol. Druhé kolo bolo na programe od 13.00 h.
