Po 1. kole v Bischofshofene je na čele Prevc

Na snímke skokan Domen Prevc. Foto: TASR/AP

Prevc bol pred posledným súťažným pokusom blízko k celkovému prvenstvu a zisku sošky Zlatého orla.

Autor TASR
Bischofshofen 6. januára (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa usadil na čele po 1. kole záverečného podujatia 74. ročníka Turné štyroch mostíkov. V rakúskom Bischofshofene pristál na značke 138 m a viedol o osem desatín pred Japoncom Rjojuom Kobajašim. Tretí Rakúšan Daniel Tschofenig strácal na lídra 3,9 bodu.

Prevc bol pred posledným súťažným pokusom blízko k celkovému prvenstvu a zisku sošky Zlatého orla. Pred druhým rakúskym reprezentantom Janom Hörlom, ktorý bol po prvom kole štvrtý, mal v celkovom hodnotení výrazný náskok 45,6 bodu. Slovenský reprezentant Hektor Kapustík v Bischofshofene neštartoval.
