Wellinger vyhral prvý diel Turné 4 mostíkov v Oberstdorfe

Oberstdorf 29. decembra (TASR) - Domáci nemecký skokan na lyžiach Andreas Wellinger sa stal víťazom úvodného podujatia 72. ročníka Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe. Na Schattenbergu predstihol o tri body Japonca Rjojua Kobajašiho, tretí skončil so stratou 10,4 b. líder celkového poradia Svetového pohára Rakúšan Stefan Kraft. Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie.



Wellinger si vytvoril výbornú východiskovú pozíciu už v 1. kole, v ktorom zaletel do vzdialenosti 139,5 m a usadil sa na čele o 4,8 bodu pred Kobajašim. Nemec predviedol ukážkový telemark a od nórskeho rozhodcu si dokonca vyslúžil najvyššiu známku 20. V druhom kole pristál Wellinger v silnom vetre na značke 128 m a slávil šiesty individuálny triumf v SP.



"Nemám slov, vyhrať prvé podujatia Turné na domácej pôde v Oberstdorfe, to je bláznivé. Už vo štvrtkovej kvalifikácii som sa cítil veľmi dobre a dnes som potvrdil, že mám formu. Chcem si tento triumf čo najviac užiť," vyznal sa olympijský šampión zo stredného mostíka zo ZOH 2014 v Soči.



Nór Halvor Egner Granerud nepostúpil do 2. kola a prakticky stratil šancu na obhajobu sošky Zlatého orla. V prvom kole skočil iba 105,5 m a to nestačilo na to, aby v súboji dvojičiek uspel s Talianom Giovannim Bresadolom. Nedostal sa ani medzi päticu postupujúcich "lucky loserov".



"Prežívam jedno z najväčších sklamaní v mojej kariére, všetko sa to zbehlo rýchlo. Ďalšie tri podujatia Turné budú pre mňa už iba obyčajné súťaže Svetového pohára," povedal Granerud do kamier Eurosportu. Turné pokračuje na Silvestra kvalifikáciou na tradičnú novoročnú súťaž v Garmisch-Partenkirchene.