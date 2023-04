Po 13 rokoch skórovali dvaja bratia, Forsling napodobnil Kopeckého

New York 22. apríla (TASR) - Druhý rok za sebou sa ani jedna zo sérií úvodného kola hokejovej NHL neskončí v štyroch zápasoch. Niečo podobné sa naposledy stalo pred 30 rokmi. V noci na sobotu skórovali v dvoch rôznych stretnutiach dvaja bratia a rekord profiligy vytvorili hráči New Yorku Islnaders.



Do streleckej listiny sa zapísali bratia Marcus a Nick Folignovci. Marcus prispel k víťazstvu Minnesoty nad Dallasom (5:1) a Nick k triumfu Bostonu na ľade Floridy (4:2). Naposledy skórovali v play off dvaja bratia v jeden deň 7. mája 2010, keď sa presadili Daniel a Henrik Sedinovci. V dvoch rôznych tímoch skórovali v jeden deň v play off naposledy Eric Staal (Carolina) a Marc Staal (NY Rangers) 26. apríla 2009.



Gustav Forsling strelil ako tretí hráč a prvý obranca v histórii Floridy Panthers gól v play off v oslabení. Pred ním to dokázali len bývalý slovenský útočník Tomáš Kopecký (2012) a Bill Lindsay (1996).



Dmitrij Orlov prispel k víťazstvu Bostonu asistenciou a po Glennpvi Wesleym sa stal len druhým obrancom v histórii Bruins, ktorý bodoval v každom z prvých troch zápasov v play off.



Bodoval aj Brad Marchand (0+1) a stal sa štvrtým hráčom Bostonu so 70 asistenciami v bojoch o Stanley Cup. Dostal sa do skupiny Ray Bourque (125), David Krejčí (83) a Patrice Bergeron (78).



Nový rekord NHL vo vyraďovacej časti stanovili hokejisti New Yorku Islanders. "Ostrovania" strelili v závere zápasu s Carolinou (5:1) štyri góly v priebehu 138 sekúnd a prekonali rekord Montrealu Canadiens z roku 1944 (155 sekúnd).



Víťazný gól NYI strelil Kyle Palmieri tri minúty a 51 sekúnd pred koncom, bol to tretí najneskorší rozdielový zásah Islanders v play off za predošlých 30 rokov.



Connor McDavid vsietil v Los Angeles (2:3 pp) svoje prvé dva góly v tohtoročných vyraďovacích bojoch. Celkovo má na konte 23 gólov v play off a osamostatnil sa na ôsmom mieste klubovej histórie, keď predbehol Ryana Smytha.



Jednu asistenciu zaznamenal McDavidov spoluhráč Leon Draisaitl a stal sa štvrtým hráčom v histórii NHL, ktorý nazbieral aspoň 30 bodov vonku (10+20) za 20 a menej zápasov. Túto métu dosiahli predtým len Wayne Gretzky (13 zápasov), Mario Lemieux (16) a Peter Šťastný (19).