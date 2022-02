Po 20 rokoch proti Lotyšsku opäť s Rybárom, tentokrát víťazne

Peking 13. februára (TASR) - Takmer na deň presne po dvadsiatich rokoch chytal na zimných olympijských hrách v slovenskej bránke proti Lotyšsku Rybár. Syn Patrik si na rozdiel od otca Pavla pripísal na hokejovom turnaji víťazstvo a svojim spoluhráčom pomohol k lepšiemu postaveniu pred play off o štvrťfinále.



Slovensko nastúpilo proti Lotyšsku na ZOH 2002 v Salt Lake City. Duel odštartoval medzi troma žŕdkami Pavol Rybár, no v 26. minúte ho tretím gólom vyhnal z bránky Aleksandrs Macijevskis, ktorý otočil na 3:2. Nahradil ho vtedy len dvadsaťdvaročný Ján Lašák, súčasný asistent trénera Craiga Ramsayho. Aj on však inkasoval tri góly, duel sa skončil 6:6 a Slovensko stratilo nádej na postup do hlavnej časti.



"Veľmi dobre si na ten zápas nepamätám, myslím si, že vtedy sa v bránke striedali. Ale teraz som nad tým príliš nerozmýšľal. Je to už 20 rokov dozadu, hokej sa zmenil, mužstvá sa zmenili. Aj Lotyši aj my sme už niekde úplne inde," povedal Patrik Rybár.



Po svojom výkone v Pekingu mohol byť oveľa spokojnejší. Niekoľkými dobrými zákrokmi pomohol spoluhráčom a tí zdolali v záverečnom zápase v C-skupine Lotyšsko 5:2. Vylepšili si tak postavenie pred vyraďovacou fázou. Pomohol aj predzápasový míting, na ktorom si hráči vysvetlili zlé veci z predchádzajúcich duelov s Fínskom (2:6) a Švédskom (1:4). "Na mítingoch a v kabíne sme si povedali, čo chceme zlepšiť. Prvý bod bol, že sme boli efektívnejší a zo šancí, ktoré sme si vytvorili, sme dokázali dať góly. Dostali sme len dva, takže sme to zvládli," povedal pre TASR.



Dvadsaťosemročný brankár sa dostal na ZOH medzi tri žŕdky v súboji so Švédskom, keď po prvej tretine vystriedal Mateja Tomeka. Do duelu s Lotyšmi už nastúpil od začiatku. Ten bol preňho náročný, keďže na neho v úvodnom dejstve smerovali len štyri strely a tá posledná skončila v sieti. Pred gólom urobil chybu, keď spoza bránky nevyhodil puk a následne ho Ronalds Keninš prestrelil z pravého kruhu. "Chytalo sa mi ťažko, samozrejme, že pre brankára je lepšie, keď naňho ide viac striel a čelí viacerým šanciam. No potom som sa na pár strelách chytil a bolo dôležité, že sme to na konci ubránili. Bolo to o tom, aby sme sa konečne zohrali, vyhrali zápas, získali naspäť sebavedomie a išli do play off s víťazstvom a lepšie naladení," dodal.