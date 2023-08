Po 24 rokoch sú v semifinále domáce hráčky, MS budú mať nového víťaza

Auckland 13. augusta (TASR) - Na deviatych majstrovstvách sveta futbalistiek spozná verejnosť nového šampióna. Medzi štyri najlepšie tímy sa prebojovali Španielky, Švédky, Angličanky a Austrálčanky, pričom ani jedna z týchto štyroch krajín zatiaľ ešte nezískala titul majsteriek sveta.



Austrálčanky sa navyše stali prvým domácim tímom od roku 1999, ktorý sa prebojoval do semifinále. Naposledy sa to podarilo futbalistkám USA. Austrália spoluorganizuje šampionát spoločne s Novým Zélandom.



Do semifinále MS sa Austrálčanky prebojovali prvýkrát v histórii a stretnú sa v ňom v stredu 16. augusta v Sydney proti Angličankám. "Verím, že tento tím môže spraviť významný zápis do histórie v mnohých veciach," povedal podľa AP tréner Tony Gustavsson. "Nie je to len o vyhrávaní zápasov, ale naše hráčky môžu na domácom šampionáte inšpirovať ďalšie generácie, ukázať cestu ako zjednotiť národ a zanechať po sebe odkaz, ktorý je oveľa väčší ako futbal." "The Matildas" zdolali v sobotňajšom štvrťfinálovom stretnutí v Brisbane Francúzky 7:6 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako v riadnom hracom čase a predĺžení gól nepadol.



Úradujúce majsterky Európy Angličanky zdolali vo štvrťfinále Kolumbijčanky 2:1 po obrate z 0:1, keď duel v Sydney sledovalo viac ako 75.000 divákov. Bude to ich tretia semifinálová účasť na MS, v roku 2015 získali bronz a v roku 2019 obsadili štvrté miesto.



"Bude to veľký zápas. Väčší, ako si vieme predstaviť. Hovorila som hráčkam aj členom realizačného tímu o rivalite medzi Anglickom a Austráliou. My si však čas v Austrálii užívame. Privítali nás veľmi vrelo, starajú sa o nás príkladne a tešíme sa na skvelý zápas," povedala trénera Anglicka Sarina Wiegmanová. "Levice" pod jej vedením prehrali v 37 zápasoch len raz, keď pred štyrmi mesiacmi nestačili v prípravnom stretnutí práve na Austráliu (0:2). Angličankám bude opäť chýbať hviezda Lauren Jamesová, ktorá si odsedí druhý zápas za vylúčenie v osemfinále proti Nigérii, keď úmyselne šliapla na ležiacu súperku.



V utorok je na programe prvé semifinále medzi Španielkami a Švédkami. Španielky sa medzi štyri najlepšie tímy na MS prebojovali premiérovo. S výnimkou prehry 0:4 v skupine proti Japonsku podávajú na turnaji výborné výkony. Zverenky Jorgeho Vildu zdolali vo štvrťfinále finalistky zo šampionátu v roku 2019 Holanďanky 2:1 po predĺžení.



Približne hodinu pred ich zápasom otriaslo Wellingtonom zemetrasenie o sile 5,6 Richterovej stupnice, čo spôsobilo aj menšie chvenie v okolí štadíona. "My sme sa tak koncentrovali na zápas, že sme vôbec nič necítili. Víťazstvo Španielska bolo zemetrasenie," povedal tréner Španielok.



Z kvarteta semifinalistov sú najvyššie vo svetovom rebríčku FIFA Švédky, ktorým patrí druhé miesto. Vo štvrťfinále vyhrali nad majsterkami sveta z roku 2011 Japonkami (2:1), pre ktoré to bola prvá prehra na turnaji. Ešte predtým v osemfinále vyradili rekordné štvornásobné majsterky sveta Američanky.



Švédsky tím je označovaný za zlatú generáciu, ale stále čaká na veľký úspech. Severanky boli blízko k zlatu na OH v Tokiu, ale vo finále nestačili na Kanaďanky. Na MS získali štyri cenné kovy, jedno striebro (2003) a tri bronzy (1991, 2001, 2019).



Švédky a Španielky sa na majstrovstvách sveta nikdy nestretli, na prvých šesť MS sa španielske reprezentantky ani neprebojovali. V prípravnom zápase v Cordobe sa minulý rok zrodila remíza 1:1.