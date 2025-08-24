< sekcia Šport
Po 5. kole na čele stopercentná Trnava
Po štyroch odohratých zápasoch majú na konte plný počet 12 bodov, ako jediný tím si stále udržujú stopercentnú bilanciu.
Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zostávajú aj po 5. kole na čele tabuľky Niké ligy. Po štyroch odohratých zápasoch majú na konte plný počet 12 bodov, ako jediný tím si stále udržujú stopercentnú bilanciu. Hoci prvýkrát v sezóne inkasovali, v Zlatých Moravciach zvíťazili nad domácim Komárnom aj vďaka dvom gólom Stefana Škrba jednoznačne 4:1. Tabuľku vedú s dvojbodovým náskokom pred Žilinou, ktorá navyše odohrala o zápas viac.
„Šošoni“ si poradili s Podbrezovou suverénne 3:0, dva góly zaznamenal Michal Faško. O bod za MŠK zaostáva tretí Trenčín, ktorý prehral v sobotu v Dunajskej Strede 1:4. AS hral hodinu v desiatich, keď Richard Križan dostal v 33. minúte za faul na Andreasa Grubera červenú kartu. DAC sa vďaka víťazstvu posunul na štvrtú priečku o skóre pred Slovan a Michalovce, ktorí vo vzájomnom zápase na pôde MFK Zemplín hrali nerozhodne 1:1. Úradujúci majster si pripísal druhú remízu v ligovej sezóne, pričom opäť stratil body na východe republiky - v úvode ročníka hral v Prešove 2:2.
V zápase sa s bohatou profesionálnou kariérou rozlúčil rekordér v počte ligových štartov a ikona michalovského klubu Igor Žofčák. Pre 42-ročného veterána, ktorý hral v minulosti aj za Slovan, to bol zápas číslo 496 v najvyššej súťaži. Žofčák nastúpil v základnej zostave domácich a hral symbolicky do 10. minúty, keďže celú kariéru odohral s desiatkou na drese. Za potlesku zaplneného štadióna (4286 divákov), na rukách so synom Félixom, ho vystriedal Artúr Musák. Práve Musák sa postaral o vyrovnávajúci gól na 1:1.
V ďalšom stretnutí remizovala Skalica s Prešovom 2:2, keď domáci neudržali dvojgólový náskok. Na chvoste tabuľky zostávajú bezbodové Komárno a Ružomberok, ktorý prehral v Košiciach 1:3. Košičania vybojovali prvé body v novom ligovom ročníku aj vďaka dvom exportným gólom striedajúceho Mátyása Kovácsa.
Niké liga - 5. kolo:
sobota
FC DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín 4:1 (2:0)
Góly: 38. Nemanič, 45. Djukanovič, 74. Redzic, 84. Gruber - 54. Bessilé. Rozhodovali: Choreň - Poláček, Vorel, ŽK: Tuboly, Udvaros - Khan, Suleiman, Yakubu, ČK: 33. Križan (Trenčín), 3993 divákov.
FC DAC 1904 Dunajská Streda: Filipe (21. Popovič) - Kapanadze, Blažek (87. Ansah), Nemanič, Mendez - Tuboly - Udvaros (78. Gagua), Ramadan (79. Blaško) - Djukanovič (79. Sylla), Redzic, Gruber
AS Trenčín: Katič - Skovajsa (46. Pavek), Križan, Bessilé, Holúbek - Yakubu - Hájovský, Khan (46. Kranthove) - Kam (46. Guibero), Sabljič (62. Fiala), Suleiman (85. Nsumoh)
FC Košice - MFK Ružomberok 3:1 (1:1)
Góly: 56. a 69. Kovács, 13. Čerepkai - 30. Šašinka (z 11 m). Rozhodovali: Malárik - Štofik, Bednár, ŽK: Zsigmund, Kakay - Šulek, Mojžiš, Luterán, 3211 divákov.
FC Košice: Šípoš - Kružliak (23. Kovács), Krivák, Jakúbek - Kakay, Domik (66. Sovič), Zsigmund, Gallovič (89. Jones), Magda - Perišič (88. Metu), Čerepkai (66. Miljanič)
MFK Ružomberok: Ťapaj - Köstl, Endl, Mojžiš (78. Gomola) - Šulek, Grygar (72. Domonkos), Luterán (90. Buchvaldek), Múdry (90. Bačík), Tučný - Hladík, Šašinka (78. Jackuliak)
MFK Skalica - FC Tatran Prešov 2:2 (1:0)
Góly: 22. Simon (vl.), 65. Fábry - 72. a 77. Sagna. Rozhodovali: Valent - Jekkel, Hrmo, ŽK: Černek, L. Šimko - Míka, Sipľak, P. Šimko, 737 divákov.
MFK Skalica: Junas - L. Šimko, Šuver, Podhorin, Gaži - Bariš (82. Ravas), Mášik - Smejkal (82. M. Nagy), Pudhorocký (25. Hollý), Černek (61. Suľa) - Švec (61. Fábry)
FC Tatran Prešov: Bajza - P. Šimko, Míka, Balodis - Römling (64. Revenco), Simon (64. Sagna), Begala, Souček (82. Morim), Sipľak - Masaryk (46. Olejník), Regáli (86. Gáll)
nedeľa
KFC Komárno - FC Spartak Trnava 1:4 (0:3)
Góly: 50. Boďa - 26. a 38. Škrbo, 22. M. Ďuriš, 67. Procházka (z 11 m). Rozhodovali: Marhefka - Roszbeck, Čajka, ŽK: Ganbold, Šmehyl, Pillár - Škrbo, ČK: 81. Badolo (Trnava).
KFC Komárno: Dlubáč - Šmehyl, Špiriak, Pillár, Rudzan - M. Šimko, Ožvolda (70. Mashike Sukisa) - Tamás (81. Bayemi), Žák, Ganbold (46. Mišovič) - Boďa (70. Kiss)
FC Spartak Trnava: Frelih - Ujlaky, Koštrna, Karhan - Holík, Kratochvíl (60. Moiscrapišvili), Procházka, Mikovič - Azango (86. Tomič), M. Ďuriš (86. E. Daniel), Škrbo (60. Badolo)
MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 3:0 (1:0)
Góly: 17. a 53. Faško (prvý z 11 m), 74. Káčer. Rozhodovali: Sučka - Štrbo, Kmec, ŽK: Bondarenko, Niňaj, Šiler (Podbrezová), 1908 divákov
MŠK Žilina: Belko - Minárik, Kaša, Narimanidze - Kopásek, Káčer, Ďatko (75. Kóša), Bari (82. Hranica) - Iľko (45.+2 Adang), Roginič (46. Prokop), Faško (82. Juliš)
Podbrezová: Rehák - Niňaj, Markovič, Bondarenko - Deml, Paraj, Chyla (67. Palumets), Havrylenko (67. Kujabi) - Galčík (67. Šiler), Štefánik (78. Hakobjan), Smékal (78. Tatolna)
MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:1)
Góly: 63. Musák - 27. Mak. Rozhodovali: Ziemba - Zemko, Jánošík, ŽK: Musák, Paulauskas, Francois - Lichý, 4286 divákov.
MFK Zemplín Michalovce: Lukáč - Park, Pauschek (88. Madu), Bednár - Čurma, Cottrell (74. Francois), Zubairu, Brosnan (46. Taylor-Hart) - Ahl, Paulauskas, Žofčák (14. Musák)
ŠK Slovan Bratislava: Macík - Mustafič, Lichý, Fogning, Zuberu (84. Ofori) - Tolič, Savvidis - Marcelli (46. Strelec), Weiss (77. Yirajang), Mak (61. Barseghjan) - Kucharevyč (46. Ignatenko)
Tabuľka po 5. kole:
1. Trnava 4 4 0 0 9:1 12
2. Žilina 5 3 1 1 9:4 10
3. Trenčín 5 3 0 2 6:7 9
4. D. Streda 4 2 2 0 7:2 8
5. Slovan 4 2 2 0 8:4 8
6. Michalovce 5 2 2 1 8:7 8
7. Podbrezová 5 2 1 2 8:11 7
8. Skalica 5 1 3 1 7:6 6
9. Košice 3 1 0 2 4:5 3
10. Prešov 5 0 3 2 4:6 3
11. Komárno 4 0 0 4 4:11 0
12. Ružomberok 5 0 0 5 2:12 0
