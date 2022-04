Po 6. kole nadstavby Fortuna ligy je istý titul pre Slovan Bratislava

Sumáre - 6. kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy:



Skupina o titul:



MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 0:0

ŽK: Mustafič, Holman, Rabiu (všetci Slovan),

ČK: 55. Maslo (Ružomberok).

Rozhodovali: Marhefka - Hancko, E. Weiss,

2928 divákov

Ružomberok:

Krajčírik - Fabiš, Maslo, Mojžiš (46. Mrva), Madleňák - Luterán (57. Ďungel), Kochan - Rymarenko (80. Bobček), Domonkos, Regáli (41. Gerec) - Boďa

Slovan:

Chovan - Pauschek (72. Holman), Kašia, Božikov, De Marco - Rabiu (90. Agbo), Kankava - Green (72. Hrnčár), Mustafič (90.+1 Da Silva), Zmrhal - Čavrič (57. Šaponjič)





FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 2:0 (2:0)

Góly: 2. Szánthó, 13. Ciganiks,

ŽK: Dimun, Balogh, Nebyla - Myslovič, Nemčík.

Rozhodovali: Kružliak – Bednár, Poláček,

2701 divákov

DAC:

Veszelinov - Pinto, Kružliak, Brunetti, Ciganiks - Szánthó (65. Sharani), Nebyla, Dimun (84. Njie), Verlinden (74. Davis) – Krstovič (84. Moumou), Balogh

Žilina:

Belko - Minárik, Paur, Nemčík - Ďuriš, Iľko (62. Sauer), Gono, Myslovič (62. Slebodník), Owusu - Kaprálik (78. Jánošík), Jambor





ŠKF Sereď – Spartak Trnava 0:2 (0:0)

Góly: 72. Savvidis (z 11 m), 82. Bamidele.

Rozhodovali: Gemzický – Vorel, Jekkel,

ŽK: Radič, Dias - Savvidis, Bukata,

380 divákov

Sereď:

Chudý – Popovič, Dias, Šulek (67. Matheus), Jureškin - Morong, Iglesias, Ljubičič, Yao (67. Todorovski) - Radič (73. Moses), Haša (87. Potoma)

Trnava:

Kamenár - Koštrna, Čurma, Tumma, Mikovič (62. Bolaji) - Azevedo, Savvidis, Bukata (80. Procházka), Ramadan (41. Grič) - Kozák (62. Bamidele), Ristovski (41. Olejník)





Tabuľka:

1. Slovan 28 20 7 1 65:21 67-*

2. Ružomberok 28 14 11 3 49:20 53

3. Trnava 28 15 8 5 33:15 53

4. Dun. Streda 28 11 9 8 35:33 42

5. Sereď 28 10 7 11 32:39 37

6. Žilina 28 8 8 12 39:44 32

* - istý majster





Skupina o udržanie sa:



FK Senica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:3 (0:1)

Góly: 32., 60. Andrič, 61. Voško.

Rozhodovali: Kráľovič – Štofik, Halíček, bez kariet,

313 divákov

Senica:

Čermák – Koprna (86. Barcaj), Mašulovič, Mihal - Prelec (66. Stachovič), Duda, Škodáček, Bíly (74. Osvald), Anaba – Kudláč (65. Vrablic), Macho (86. Ravas)

Liptovský Mikuláš:

Sváček (84. Mikušiak) – Krčík, Šindelář, Nagy, Pavúk – Bielák - Pinte (63. Káčerík), Staš, Filinský (46. Voško), Flak (63. Švec) – Andrič (84. Diviš)





FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - AS Trenčín 1:1 (1:0)

Góly: 17. Klabník - 64. Štrba (vlastný).

Rozhodovali: Ziemba – Ádám, Kmec,

ŽK: Lačný, Šmatlák, Steinhübel – Hollý,

ČK: 87. Steinhübel (po 2. ŽK)

Pohronie:

Le Giang – Sanneh, Štrba, Klabník, Šimčák – Hounlete (46. Šmatlák), Ožvolda (73. Bangala) - Blahút, Steinhübel, Mihalík (65. Prachar) – Lačný (65. Netolický)

Trenčín:

Babka – Yem, Stojsavljevič, Pirinen, Madu – Bainovič (61. Lavrinčík) – Kmeť (61. Gaži), Kadák (90.+1 Ibrahim), Hollý (82. Gajdoš), Soares – Kupusovič (61. Letenay)





FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:1)

Góly: 52. Horák - 10. Kanu.

Rozhodovali: Očenáš - Hrmo, Roszbeck,

ŽK: Grozdanovski, Ďubek, Menich – Yilmaz, Vaško, Mendez, Oshima, Toševski, Kožuchar,

ČK: 67. Vaško (Michalovce) po druhej ŽK,

568 divákov

ViOn:

Lukáč – Suľa (46. Horák), Bednár, Menich, Čögley – Sloboda (32. Grozdanovski), Neofytidis (46. Tóth) – Mondek (80. Kolesár), Ďubek, Kyziridis – Jibril

Michalovce:

Kožuchar – Kotula, Ranko, Begala, Vaško - Popovits (65. Magda), Oshima, Žofčák, Mendez – Kanu (73. Artabe), Yilmaz (16. Toševski)





7. AS Trenčín 27 9 8 10 42:36 35

8. Lipt. Mikuláš 28 9 7 12 37:49 34

9. Michalovce 28 10 3 15 26:37 33

10. Senica 28 9 6 13 29:46 33

11. Zlaté Moravce 27 6 8 13 27:41 26

12. Pohronie 28 2 6 20 22:55 12-x

x - zostup do II. ligy

Bratislava 18. apríla (TASR) - Štyri kolá pred koncom nadstavbovej časti Fortuna ligy 2021/2022 získali futbalisti bratislavského Slovana rekordný 12. titul v najvyššej slovenskej súťaži v ére samostatnosti a celkovo 28. v klubovej histórii. Štvrtú majstrovskú trofej za sebou si zverenci Vladimíra Weissa st. zaistili bezgólovou remízou v piatkovom šlágri 6. kola nadstavby na ihrisku MFK Ružomberok, po ktorej majú štyri zápasy pred koncom sezóny na čele tabuľky pred týmto súperom a Spartakom Trnava nedostihnuteľný náskok 14 bodov.Trnava sa bodovo dotiahla na Ružomberok vďaka víťazstvu 2:0 nad Sereďou. Už budúcu nedeľu sa na Štadióne Antona Malatinského stretne s Ružomberkom v dôležitom súboji o druhé miesto. Druhý a tretí tím konečnej tabuľky si vybojujú miestenky v Európskej konferenčnej lige, tretiu má garantovanú víťaz Slovenského pohára. Ak by sa ním stal majstrovský Slovan, dostanú šancu zabojovať o ňu v baráži mužstvá na 4.-7. mieste.Počas uplynulého víkendu sa spečatil aj nelichotivý osud FK Pohronie, ktorý po troch rokoch opúšťa najvyššiu súťaž. Definitívne o tom rozhodla domáca remíza s AS Trenčín 1:1 v skupine o udržanie sa. Na predposledné Zlaté Moravce stráca Pohronie 14 bodov, pričom do konca ročníka môže v štyroch stretnutiach získať maximálne 12.Zlaté Moravce remizovali v pondelkovej dohrávke s MFK Zemplín Michalovce 1:1. ViOn figuruje na predposlednom mieste tabuľky s mankom sedem bodov na Michalovce a Senicu, no má zápas k dobru. Predposledný tím FL bude o udržanie sa medzi elitou bojovať proti druhému mužstvu druhej ligy.V FK Senica podalo v piatok hromadné výpovede osem hráčov aj realizačný tím. Príčinou bolo opakované nedodržanie dohodnutých podmienok zo strany majiteľov. Záhoráci preto na druhý deň nastúpili s výrazne omladeným tímom, ktorý prehral doma s Liptovským Mikulášom 0:3.