< sekcia Šport
Po 8 rokoch má anketa futbalový tréner roka dvoch víťazov
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Druhýkrát v histórii mala anketa o najlepšieho futbalového trénera roka na Slovensku dvoch víťazov. Cenu si v pondelok prevzali spoločne Francesco Calzona (Slovensko) a Vladimír Weiss starší (Slovan Bratislava). Naposledy brali dvaja kormidelníci cenu za rok 2017, keď mali rovnaký počet hlasov Ján Kozák a Pavel Hapal.
Atmosféra medzi dvojicou trénerov nebola ideálna, najmä pri príchode Taliana na lavičku „sokolov“. Weiss napriek tomu poprial národnému tímu šťastie v baráži a postup na MS po 16 rokoch, pričom pri tom premiérovom viedol tím práve on. „Samozrejme, ja mu veľmi pekne ďakujem, lebo povedal nádherné slová nášmu mužstvu. Na svete sú dva druhy ľudí — inteligentní a menej inteligentní. Tréner Weiss je veľmi inteligentný človek a aj keď sme možno na začiatku mali nejaké mediálne škriepky, vnímam ho veľmi pozitívne a ďakujem mu za tie krásne slová. Boli naozaj veľmi pozitívne a verím, že nám pomôžu,“ uviedol Calzona.
Ten aj s najlepšími dvoma futbalistami za vlaňajšok, Dávidom Hanckom a Stanislavom Lobotkom, uprednostnil pred svojimi ambíciami tímový postup. Aj Calzonu podľa vlastných slov nabudilo osobné stretnutie s majstrami Európy z Belehradu, ktorí boli na galavečere i na tréningu v Senci. „Ja nejaké svoje osobné ciele dávam bokom, ide tu jednoducho o tím a hlavne o krajinu. Čiže bol by som veľmi rád, aby sme priniesli radosť týmto divákom, ktorí nám stáli stále po boku, ktorí nám boli naozaj pomocnou rukou. Bolo by úžasné znovu ich urobiť šťastnými. Osobné ciele preto odkladám bokom a ide mi najmä o to, aby sme potešili národ a po 16 rokoch sa opäť dostali na záverečný šampionát,“ zhodnotil reprezentačný kouč.
Kým pre Calzonu bol primát premiérový a získal ho ako prvý tréner mimo Slovenska a Česka, Weiss sa tešil po šiesty raz v rade, ôsmykrát od roku 2009, kedy ocenenie prešlo pod gesciu SFZ a celkovo desiatykrát. Premiérové ocenenia prišli ešte za čias Artmedie Petržalka, s ktorou bodoval v Lige majstrov. „Myslím si, že už som tu dnes jubilejný desiatykrát a poslednýkrát, pretože už sa derú mladí tréneri, ale človek bude bojovať. Ja mám stále ešte svoje sny, ešte nie som taký starý, ako si niektorí myslia a stále mám chuť do futbalu, pretože futbal je, tak ako moja rodina, moja Marta, deti a vnúčatá, súčasťou môjho života, bez ktorého si ho neviem predstaviť. Úprimne povedané, bojím sa toho, keď raz skončím, čo budem robiť ráno,“ povedal Weiss, ktorý získal vlani so Slovanom Bratislava titul. Momentálne tím vedie najvyššiu slovenskú súťaž, no výkony nie sú ideálne.
Napriek tomu stál pri niektorých z najväčších úspechov slovenského futbalu a Calzona ho v minulosti nazval „inštitúciou slovenského futbalu“. „Z roka na rok som starší, to je normálne, a mladí sa tlačia dopredu. Myslím si však, že slová ako úcta, pokora, láska a priateľstvo sa z nášho života vytrácajú. Mali by sme si viac veriť, byť lepšími priateľmi a vedieť si odpúšťať, vo futbale obzvlášť. Aj môj vzťah s médiami je dnes podľa mňa dobrý, hoci sa občas podpichneme. Patrí to k životu. Ja viem prijať aj pozitívnu kritiku, uznať chybu pred hráčmi v kabíne a možno aj preto tu dnes stojím,“ dodal Weiss.
V roku 2017 trénoval Kozák slovenskú reprezentáciu, s ktorou mu o bod ušla baráž o MS v Rusku. Hapal bol vo vedení „dvadsaťjednotky“ na druhých ME tejto vekovej kategórie a premiérových po 17 rokoch.
