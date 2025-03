Po bratislavskom kongrese UEC prezidentom aj naďalej Della Casa

Bratislava 9. marca (TASR) - Európsky cyklistická únia (UEC) hostila v spolupráci so Slovenským zväzom cyklistiky (SZC) svoj 37. kongres. Súčasný prezident Enrico Della Casa bol v Bratislave zvolený aklamáciou a bude vo funkcii pokračovať do roku 2029.



"Rolu prezidenta UEC beriem s rešpektom a odovzdávam jej všetko svoje úsilie. V uplynulých rokoch sa nám podarilo upevniť našu pozíciu vo svete cyklistiky a našim cieľom je pokračovať v nastolenom trende," uviedol Talian po zvolení v hoteli DoubleTree Hilton.



Do výkonného výboru bola opätovne zvolená aj Slovenka Katarína Jakubová do pozície viceprezidentky. Medzi delegátmi, ktorí budú Európu zastupovať na svetovom kongrese Medzinárodnej cyklistickej únie, úspešne kandidovala jej krajanka Lívia Hanesová.



Bratislava hostila prestížny kongres po druhý krát. Prvý raz sa uskutočnil v metropole v roku 2015 a vyhodnotili ho ako dovtedy najlepšie zorganizovaný.