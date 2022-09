RASIZMUS: Po Richarlisonovi počas zápasu s Tuniskom hodili banán

Paríž 28. septembra (TASR) - Po brazílskom futbalistovi Richarlisonovi počas utorňajšieho prípravného zápasu proti Tunisku (5:1) hodili banán. Duel v parížskom Parku princov museli ešte v priebehu prvého polčasu dvakrát nakrátko prerušiť a upozorniť divákov, aby hráčov Brazílie neoslepovali laserom.



"Po góle Richarlisona na 2:1 po našom hráčovi niekto z hľadiska hodil banán. Brazílska futbalová konfederácia chce v tejto súvislosti opäť zdôrazniť, že ostro odsudzuje akékoľvek prejavy rasizmu na futbalových štadiónoch," uvádza sa vo vyhlásení CBF, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.



Tuniská futbalová federácia (FTF) neskôr uviedla, že dôrazne odsudzuje akýkoľvek rasistický čin na štadiónoch, ale dodala, že nie je isté, či banán hodil tuniský fanúšik.



Richarlison sa po zápase vyjadril k incidentu aj na sociálnej sieti Twitter. "Kým nebudú potrestané takéto incidenty, všetko je len táranie do vetra. Ak sa to nebude tvrdo trestať, bude to takto pokračovať, bude sa to diať každý deň a na každom rohu. Už nezostáva čas!"