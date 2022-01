Po Djokovičovi zrušili vízum i Voráčovej, čaká ju deportácia

Melbourne 7. januára (TASR) - Po Srbovi Novakovi Djokovičovi austrálske úrady zrušili vízum aj českej tenistke Renate Voráčovej. Podľa denníka The Age presunuli deblovú špecialistku do rovnakého karanténneho hotela, kde čaká na súdny verdikt o deportácii aj 20-násobný grandslamový šampión.



Tridsaťosemročná Voráčová je víťazka 11 deblových titulov na okruhu WTA, v roku 2017 sa prebojovala do semifinále wimbledonskej štvorhry. Na austrálskej pôde pritom už absolvovala prípravný turnaj v Melbourne, kde s Poľkou Katarzynou Piterovou prehrali v 1. kole štvorhry s holandsko-austrálskym párom Lesley Pattinamaová Kerkhoveová, Arina Rodionovová 2:6, 4:6.



Podľa vládneho zdroja oboznámeného s prípadom už úrady Voráčovej oznámili, že musí opustiť Austráliu. Zatiaľ nie je jasné, či sa bude rovnako ako Djokovič snažiť zvrátiť verdikt na súde. Podľa austrálskych médií Voráčová pravdepodobne pricestovala do krajiny s rovnakou zdravotnou výnimkou z očkovania, akú udelili Djokovičovi. Počas uplynulých šiestich mesiacov prekonala COVID-19.