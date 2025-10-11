< sekcia Šport
Po druhom dni kvalifikácie skeetu je Hrbeková 9., Hocková 12.
Autor TASR
Atény 11. októbra (TASR) - Slovenskej reprezentatke v strelectve Danke Hrbekovej patrí 9. miesto po druhom dni kvalifikácie v skeete na majstrovstvách sveta v brokových zbraniach v gréckej Malakase. Zo stovky terčov zostrelila 95 a od postupu do finálovej šestky ju delí jeden zostrelený holub. Vanesa Hocková je s rovnakou bilanciou na 12. priečke.
Tretia zo slovenských reprezentantiek Monika Štibravá zostrelila 90 holubov a je na 33. pozícii. V nedeľu čaká strelcov zvyšných 25 terčov v kvalifikácii a finále.
