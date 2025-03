Po dueli Francúzsko - Chorvátsko zatkli 7 ľudí pre nacistické pozdravy

Paríž 24. marca (TASR) - Francúzska polícia zatkla sedem osôb, ktoré predvádzali nacistické pozdravy počas nedeľňajšieho zápasu Ligy národov medi Francúzskom a Chorvátskom.



"Šport je a musí zostať oslavou. Títo jednotlivci nemajú čo robiť na štadióne," uviedol na sociálnych sieťach Laurent Nunez. Parížska polícia nezverejnila, ktorý tím previnilci podporovali. Duel na Stade de France dospel až do jedenástkového rozstrelu, v ktorom zvíťazili domáci hráči 5:4.



Chorvátska futbalová federácia bola jedna zo siedmich, ktoré museli po minuloročných ME zaplatiť pokuty za rasistické a diskriminačné prejavy svojich fanúšikov. Chorváti dostali najvyššiu pokutu 50.000 eur za incidenty vo všetkých troch dueloch na ME.