Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Po dueli Pohára osloboditeľov prišiel o život minimálne jeden človek

.
Snímka zo zápasu Pohára osloboditeľov medzi Atleticom Junior a Palmeiras de Brasil 8. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Na sociálnych sieťach sa po dueli objavilo video, na ktorom muž dobodal obeť na zemi.

Autor TASR
Bogota 9. apríla (TASR) - Potýčky medzi futbalovými fanúšikmi v Kolumbii si vo štvrtok vyžiadali minimálne jednu obeť. O incidente v meste Cartagena po zápase Pohára osloboditeľov medzi Atleticom Junior a Palmeiras de Brasil (1:1) informovala tamojšia polícia a agentúra AFP.

Stretnutie bolo prvé v skupinovej fáze kontinentálnej súťaže a hralo sa v Cartagene v dôsledku prebiehajúcej rekonštrukcie na štadióne domáceho tímu. Na sociálnych sieťach sa po dueli objavilo video, na ktorom muž dobodal obeť na zemi. Podľa polície malo ísť o priaznivca domácich.

V prípade kolumbijského futbalu nešlo o prvý prípad násilia na štadióne a v jeho okolí. V januári tohto roka prišla o život jedna osoba v meste Cucuta na hraniciach s Venezuelou. Podľa nezávislého vyšetrovania si podobné prípady vyžiadali minimálne 150 obetí od roku 2008.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

KOMENTÁR J. HRABKA: Pán poslanec

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky