Po dueli Pohára osloboditeľov prišiel o život minimálne jeden človek
Na sociálnych sieťach sa po dueli objavilo video, na ktorom muž dobodal obeť na zemi.
Bogota 9. apríla (TASR) - Potýčky medzi futbalovými fanúšikmi v Kolumbii si vo štvrtok vyžiadali minimálne jednu obeť. O incidente v meste Cartagena po zápase Pohára osloboditeľov medzi Atleticom Junior a Palmeiras de Brasil (1:1) informovala tamojšia polícia a agentúra AFP.
Stretnutie bolo prvé v skupinovej fáze kontinentálnej súťaže a hralo sa v Cartagene v dôsledku prebiehajúcej rekonštrukcie na štadióne domáceho tímu. Na sociálnych sieťach sa po dueli objavilo video, na ktorom muž dobodal obeť na zemi. Podľa polície malo ísť o priaznivca domácich.
V prípade kolumbijského futbalu nešlo o prvý prípad násilia na štadióne a v jeho okolí. V januári tohto roka prišla o život jedna osoba v meste Cucuta na hraniciach s Venezuelou. Podľa nezávislého vyšetrovania si podobné prípady vyžiadali minimálne 150 obetí od roku 2008.
