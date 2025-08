Po dvoch rokoch privítali nočné Topoľčianky viac ako 1200 bežcov

Topoľčianky 4. augusta (OTS) - Ako prví si trasy v Topoľčiankach po dvojročnej pauze vyskúšali lesné mláďatká. Zhostili sa toho naozaj s gráciou. Na štartoch ich stálo presne 269! Najmenší pretekári boli rozdelení do šiestich kategórií podľa veku. Svoje sily otestovali na trasách dlhých 100, 500 a 1000 metrov. Do cieľa sa dobiehalo za zvukov burácajúcich fanúšikov a niektorí pretekári to dali dokonca po štyroch!Hneď potom sa vydali bežci na najdlhšiu trasu dňa. 22 kilometrov po krásnom prostredí viníc, zámockého parku a aj hradu Hrušov. Táto trasa potrápila 228 pretekárov. Víťazom sa stal Joe Berger s časom 01:25:12 a víťazkou Veronika Muhra s časom 01:42:14.Charitatívny beh JOJ ŠPORT RUN, ktorý sa tento rok stal súťažnými pretekmi si v Topoľčiankach vyskúšalo 315 pretekárov. Zúčastnení svojim štartom prispievali na charitatívne účely a teda výťažok putoval na pomoc malej Miuške, ktorej zaplatí rehabilitácie. Suma vyzbieraná na charitatívne účely bola presne 2787 EUR. Ďakujeme všetkým bežcom a tiež Nadácii TV JOJ za sprostredkovanie.V štartovom koridore už stáli pripravení bežci Lesníckej 11. Túto trasu zastrešuje zakladajúci partner LESY SR. Tých stálo na štarte 436 a že to stálo naozaj za to! Ako prvý do cieľa dobehol Stanislav Zacha s časom 00:38:51. Dámsku časť ovládla Zuzana Gejdošová s časom 00:58:08. Väčšina pretekárov dobiehala do cieľa za úplnej tmy a na cestu im svietili čelovky, hviezdy alebo špeciálne svetelné reťaze, ktoré z toho spravili naozaj nezabudnuteľný zážitok.Zázemie pretekov bolo zážitkom samo o sebe, keďže sa nachádzalo v zámockom parku a bežci si dokonca vyskúšali prebeh nádvorím zámku Topoľčianky. Na mieste si mohli všetci dopriať masáže v stánku ALPA, testovanie bežeckých tenisiek CRAFT či naopak skúšať limity tela v stánku lekární Dr. Max. Počas celého poobedia a aj večera bola pre lesné mláďatká k dispozícií Lesná škôlka Dr. Max a že to tam naozaj žilo! Bežci na oboch hlavných trasách mali možnosť si otestovať svoju rýchlosť a vybehať si hodnotný voucher na pneumatiky od partnera pretekov - Continental. Rýchlostná prémia CONTI SPEED SECTION merala 150 metrov a vyhrávali najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena na tomto úseku.A čo ďalej? Lesné cestičky budú smerovať do rozprávky. Maľované domčeky, ale aj úplne nové trasy čakajú na všetkých už