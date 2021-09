Svetový pohár bude v Kanade, pre Vlhovú je dôležitý aj prelom rokov

Lake Louise 8. septembra (TASR) – Podujatia Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa po dvoch rokoch vrátia do Kanady. Po zrušení súťaží v minulej zime z dôvodu pandémie koronavírusu sa v stredisku Lake Louise uskutočnia úvodné preteky novej sezóny v rýchlostných disciplínach. Muži odjazdia dva zjazdy a super-G od 26. do 28. novembra, ženy absolvujú rovnaký program 3. až 5. decembra. Pre Slovenku Petru Vlhovú bude dôležitý aj prelom rokov nabitý šnúrou súťaží v jej najsilnejších disciplínach.



Ročník sa začne cez víkend 23. a 24. októbra obrovským slalomom v rakúskom Söldene. Po paralelných pretekoch v Lechu (13./14. novembra) zamieria muži do Lake Louise, ženy budú pred cestou do Kanady ešte súťažiť v technických disciplínach vo fínskom Levi (20./21. novembra) a americkom Killingtone (27./28. novembra).



U lyžiarok bude jednou z kľúčových fáz sezóny, v ktorej bude Vlhová obhajovať veľký glóbus za celkové prvenstvo v prestížnom seriáli, prelom rokov. Medzi 21. decembrom 2021 a 11. januárom 2022 sú na programe až štyri slalomy a tri obrovské slalomy. Vlhová bude mať najvyššie ambície aj na februárových zimných olympijských hrách v Pekingu, na ktoré sa naladí koncom januára zjazdom a super-G v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Po ZOH sa bude ešte v závere februára pokračovať zjazdmi vo švajčiarskej Crans Montane, finále SP bude 14. až 20. marca hostiť Courchevel/Meribel vo Francúzsku.